Bastia Umbra programma celebrazioni 25 Aprile 2022

Lunedì 25 aprile 2022 avrà luogo a Bastia Umbra la celebrazione del 77° Anniversario della Liberazione.

Il programma: ore 9.00 Costano, l’omaggio al Monumento ai Caduti con la deposizione della corona di alloro; ore 9.30 Ospedalicchio, con l’omaggio ai Caduti, nello spazio in piazza Bruno Buozzi, antistante il Monumento.

Ufficio stampa del Sindaco

A Bastia Umbra ore 10.00 deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti, in via Roma (fronte Direzione Didattica Don Bosco). Ore 10.15 Raduno davanti la Sede Municipale in Piazza Cavour e formazione del corteo per rendere omaggio alla Lapide ai Caduti in Piazza Mazzini, dove la manifestazione si concluderà con il saluto del Sindaco alla presenza delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Alla manifestazione parteciperanno le Scuole, le Parrocchie, le Associazioni d’Arma e Combattentistiche e la Banda Musicale di Costano, diretta dal M° Giuseppe Cecchetti, l’Associazione nazionale Carabinieri – Sezione di Bastia Umbra, Associazione Nazionale dei Carabinieri in congedo, Ex Combattenti e Reduci, Ass. Mutilati e Invalidi di guerra, Ass. Ex – Internati Militari dei campi di concentramento, A.N.P.I.