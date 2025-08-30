Nasce il Forum Giovani: costruire insieme la Bastia del domani

Parte il percorso partecipativo con ragazze e ragazzi tra i 16 e i 35 anni

Futuro e collettività sono le parole chiave del percorso avviato per la nascita del Forum Giovani di Bastia Umbra, uno strumento di partecipazione che vuole riportare ragazze e ragazzi al centro della vita pubblica cittadina.

I protagonisti del progetto sono giovani tra i 16 e i 35 anni, che scelgono di unirsi per dare forma a una nuova prospettiva per la città. L’obiettivo è costruire un ponte tra cittadinanza e amministrazione comunale, restituendo fiducia nella politica e creando occasioni di confronto, ascolto e azione collettiva.

Il primo passo concreto è stato compiuto al Chroma Festival, dove sono stati raccolti desideri e bisogni della comunità. Tra le richieste emerse con maggiore frequenza: una piazza viva e partecipata come luogo di incontro, aule studio e servizi per studenti, nuovi spazi di aggregazione sociale e la riqualificazione dei centri sociali esistenti, oggi spesso in stato di trascuratezza.

Il Forum Giovani lavorerà seguendo principi di cittadinanza attiva e partecipazione collettiva, con l’intento di favorire la nascita di un’opinione pubblica attenta e coinvolta nella cura del territorio.

Il prossimo appuntamento sarà sabato 6 settembre, a partire dalle 18:00, in piazza Mazzini durante IN PALIO 2025. Sarà l’occasione per conoscersi meglio, confrontarsi e raccogliere nuove idee.

L’invito è rivolto a tutte e tutti i giovani di Bastia: il Forum potrà crescere solo se sarà condiviso da molti.