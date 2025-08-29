Bastia Antica: Sorrisi e Radici alla Sagra di Costano

Rossano, Paolo, Luca e Gianni incarnano l’anima autentica del borgo tra tradizioni e convivialità

A Bastia, la città antica non è solo un insieme di strade e piazzette, ma un luogo dove il tempo sembra muoversi con calma, dove ogni angolo racconta storie di generazioni passate e di legami che resistono al cambiamento. In questo cuore storico si muovono persone che incarnano l’essenza stessa del borgo, custodi di sorrisi, tradizioni e memoria viva.

Rossano e Paolo Ermenegildi, Luca Iamagni e Gianni Radicchia sono quattro amici che rappresentano questa parte di Bastia, quella che pulsa di autenticità e calore umano. Li abbiamo incontrati alla Sagra della Porchetta di Costano, tra profumi che invitano alla convivialità e risate che si mescolano al vociare della folla. I loro volti, aperti e sinceri, raccontano appartenenza: appartenenza a un luogo che non è solo geografico, ma emotivo, fatto di radici profonde e di legami quotidiani che rendono speciale ogni incontro.

Essi sono testimoni di una città che vive non solo nelle pietre antiche, ma nelle persone che ne custodiscono l’anima. Con loro, il passato e il presente si intrecciano: i ricordi delle storie familiari si mescolano ai gesti di amicizia, ai sorrisi spontanei, alle chiacchiere che risuonano tra vicoli che sembrano sospesi nel tempo. La Bastia “vera” si riconosce in questi dettagli, in questa capacità di vivere la comunità con cuore aperto e con orgoglio silenzioso.

Incontrare Rossano, Paolo, Luca e Gianni significa percepire il calore di un luogo che non si misura solo nelle mappe, ma negli sguardi, nei legami e nella capacità di rendere ogni angolo un pezzo di casa. Sono loro a ricordarci che appartenere a Bastia non è una semplice definizione: è un sentimento che si respira, una storia che si scrive insieme, giorno dopo giorno, tra vicoli antichi, risate genuine e il profumo inconfondibile della porchetta che arrostisce alla sagra.