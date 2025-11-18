Spazio di confronto e partecipazione attiva per ragazzi del territorio

Il Comune di Bastia Umbra ha annunciato l’apertura ufficiale delle iscrizioni al Forum Giovani, organismo istituito con delibera consiliare n. 19 del 4 aprile 2025. Si tratta di una piattaforma permanente di dialogo e proposta, concepita per dare voce alle nuove generazioni e renderle protagoniste delle scelte che riguardano la comunità.

Il Forum si configura come strumento di rappresentanza e consultazione, capace di raccogliere idee, trasformarle in iniziative e favorire percorsi di crescita condivisi. L’obiettivo è quello di consolidare un rapporto diretto tra giovani e istituzioni, stimolando la partecipazione attiva e la progettazione di attività dedicate.

Possono aderire ragazze e ragazzi tra i 16 e i 35 anni, residenti a Bastia Umbra o impegnati in attività di studio e lavoro nel territorio. L’adesione è gratuita e avviene tramite compilazione del modulo disponibile sul sito comunale. Il documento, firmato anche da un genitore o tutore in caso di minorenni, può essere inviato via e-mail all’indirizzo dedicato oppure consegnato a mano presso l’Ufficio Politiche Giovanili in Piazza Umberto I.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 19 dicembre 2025. L’iniziativa si ispira al principio espresso da Ban Ki-Moon: coinvolgere i giovani significa condividere con loro la responsabilità del cambiamento.

Il Comune invita i ragazzi a cogliere questa opportunità di partecipazione, sottolineando come il Forum rappresenti un’occasione concreta per incidere sulle politiche pubbliche e contribuire alla crescita della città.