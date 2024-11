Smontaggio Campane San Rocco e Flash Mob “Nati per Leggere”

Smontaggio Campane – Domani mattina, sabato 24 novembre, due eventi significativi si svolgeranno in città, coinvolgendo la comunità in iniziative di cultura e restauro. A partire dalle 10:00, presso la Chiesa di San Rocco, inizierà lo smontaggio delle storiche campane, che saranno restaurate grazie a un’iniziativa promossa dalla Parrocchia di San Michele Arcangelo. A seguire, dalle 10:30, si terrà un flash mob in Piazza Mazzini per celebrare il 25° Anniversario di “Nati per Leggere”.

Il restauro delle campane, una delle quali risale al 1508, è stato proposto dal giovane volontario della Parrocchia, Michelangelo Ridolfi, che ha convinto il parroco Don Marco dell’importanza di riportare le campane all’antico splendore. Il progetto è stato accolto con favore e sostenuto economicamente dalla Parrocchia stessa, dimostrando l’impegno della comunità per la valorizzazione del patrimonio storico e religioso locale.

Il restauro delle campane riguarda l’intero impianto campanario della Chiesa di San Rocco e si prevede che, una volta completato, le campane torneranno a suonare come simbolo della tradizione religiosa del territorio. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione e recupero dei beni culturali locali, un tema che sta a cuore alla comunità parrocchiale, sempre più impegnata a preservare la storia e le tradizioni del territorio.

Parallelamente, in Piazza Mazzini, si terrà il flash mob “Leggiamo a bassa voce”, evento che celebra il 25° Anniversario di “Nati per Leggere”, programma che promuove la lettura fin dai primi anni di vita. L’incontro, previsto per le 10:30, inviterà i partecipanti a portare un cuscino e il loro libro preferito per vivere un’esperienza di lettura condivisa in un’atmosfera di tranquillità. Il flash mob, pensato come un momento di socialità e riflessione, vuole sensibilizzare la comunità sull’importanza della lettura precoce e del coinvolgimento dei bambini e dei genitori in attività culturali che stimolino la curiosità e l’immaginazione.

“Leggiamo a bassa voce” è un’iniziativa che promuove il valore della lettura ad alta voce in un contesto comunitario, in cui bambini, famiglie e adulti possono trascorrere una mattinata all’insegna della lettura e della condivisione di storie. Quest’anno, il flash mob assume un valore particolare, in quanto celebra un quarto di secolo di attività di “Nati per Leggere”, che ha coinvolto migliaia di bambini e famiglie in tutta Italia, contribuendo a diffondere il piacere della lettura e della cultura tra le nuove generazioni.

I due eventi, che si terranno in contemporanea, rappresentano un’opportunità per la comunità di Perugia di partecipare a momenti di riflessione e di crescita culturale. L’appuntamento con lo smontaggio delle campane e il restauro della Chiesa di San Rocco segna una tappa importante nella valorizzazione del patrimonio storico locale, mentre il flash mob “Leggiamo a bassa voce” è una festa della lettura, che sottolinea il valore dell’educazione e della cultura come strumenti di crescita sociale.

Il programma degli eventi di domani, sabato 24 novembre, è il seguente:

10:00: Smontaggio delle campane presso la Chiesa di San Rocco.

10:30: Flash mob “Leggiamo a bassa voce” in Piazza Mazzini.