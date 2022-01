Chiama o scrivi in redazione

Università Libera, sospesi i corsi per il mese di febbraio

Il Sindaco Paola Lungarotti e il Direttivo della Unilib, insieme alla Presidente Rosella Aristei, comunicano che causa emergenza Covid e per la massima tutela della sicurezza di tutti gli incontri, i corsi della Unilib del Comune di Bastia Umbra saranno sospesi anche per il mese di Febbraio 2022, con l’auspicio di far ripartire tutte le attività nel mese di Marzo.