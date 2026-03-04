Luca Pappagallo svela i segreti della cucina a Expo Casa

Lo chef toscano conquista il pubblico fiero a Bastia Umbra

BASTIA UMBRA 4-03-2026– Domenica 8 marzo, i padiglioni di Umbriafiere ospiteranno un protagonista assoluto della comunicazione gastronomica italiana: Luca Pappagallo. Il celebre divulgatore sarà la figura centrale del nuovo format denominato “Il sapore dell’abitare”, un’iniziativa strategica ideata da Epta Confcommercio Umbria per esplorare il legame indissolubile tra le mura domestiche e il piacere della tavola. L’evento si preannuncia come un viaggio sensoriale che trasforma lo stand fieristico in un palcoscenico di vita vissuta, coem riporta il comunicato di Danilo Nardoni e Alessandro Corinti.

L’evoluzione degli spazi interni ha riportato la zona dedicata alla preparazione dei pasti al centro dell’attenzione architettonica e sociale. Secondo Pappagallo, la cucina non rappresenta più soltanto un vano tecnico, ma il vero motore pulsante della casa, dove si intrecciano relazioni, si accolgono gli ospiti e si costruiscono i ricordi familiari più intensi.

Aldo Amoni, presidente di Epta, ha sottolineato come l’edizione attuale di Expo Casa voglia andare oltre la semplice esposizione di mobili. L’obiettivo è mostrare l’anima dell’abitare attraverso l’esperienza diretta dei professionisti, offrendo ai visitatori la possibilità di osservare come le soluzioni di design diventino strumenti operativi nelle mani di chi ama cucinare con passione.

Il racconto di Pappagallo parte da una dimensione intima, legata ai pomeriggi trascorsi tra i fornelli di famiglia dove lo studio e il gioco convivevano con l’aroma del caffè. Questa visione si traduce in una scelta culinaria che predilige la sostanza rispetto all’apparenza. Lo chef individua nella minestra, e in particolare nella “stracciatella” o “minestra del paradiso”, il piatto che meglio incarna il calore del nido domestico. Si tratta di una pietanza basata su uova, parmigiano e noce moscata che, pur nella sua semplicità, esprime una complessità emotiva raramente riscontrabile nella ristorazione professionale, confermando che spesso la migliore esperienza gastronomica si consuma tra le mura amiche. Il legame dello chef con il territorio umbro appare profondo e radicato in una comune eredità culturale. Di origini toscane, Pappagallo evidenzia come i confini tra le due regioni siano quasi impercettibili quando si parla di sapori. L’uso del pane senza sale e la centralità della norcineria, con la salsiccia elevata a ingrediente fondamentale, creano un ponte naturale tra Toscana e Umbria. La frequentazione costante di Perugia e i solidi rapporti di amicizia rendono questa partecipazione a Bastia Umbra un ritorno a casa, dove il linguaggio del cibo diventa uno strumento di dialogo immediato con un pubblico che condivide le stesse radici e gli stessi gusti.

Oltre al grande intrattenimento gastronomico, Expo Casa continua a essere un punto di riferimento per l’innovazione tecnica e il design. Il programma della manifestazione prevede approfondimenti di alto livello, come il seminario dedicato alla progettazione del foro finestra, previsto per le ore 16.00 in Area Eventi. Esperti di Pavicenter e Alpac illustreranno le soluzioni più evolute per garantire salubrità e risparmio energetico sia nelle nuove costruzioni che nei restauri. Parallelamente, il format “Abitare l’Umbria” proporrà un incontro con la designer Laura Brunori focalizzato sul restyling degli interni, offrendo strumenti pratici per definire l’identità cromatica e materica degli spazi abitativi moderni.

Lo show cooking di domenica sarà caratterizzato da un approccio diretto e trasparente. Pappagallo ha ribadito che il contatto fisico con le persone rappresenta la parte più gratificante della sua attività, superando per intensità anche il lavoro sui social o in televisione. Sul palco di Umbriafiere non ci saranno finzioni: la riuscita del piatto dipenderà esclusivamente dalla competenza e dalla capacità di coinvolgere gli astanti. Il pubblico avrà l’opportunità di assaggiare le preparazioni, verificando di persona quella qualità che ha reso il “cuciniere” toscano uno dei personaggi più seguiti e stimati del panorama nazionale. Expo Casa si conferma così un laboratorio di idee dove l’arredamento incontra l’emozione pura del palato.

Programma: www.expo-casa.com