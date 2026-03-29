Agriumbria domina il mercato a Bastia Umbra tra le tecnologie

Il successo della rassegna umbra travolge il meteo invernale

Agriumbria si riafferma come la casa dell’agricoltura italiana, superando con vigore le insidie di un meteo tipicamente invernale che ha caratterizzato la giornata d’apertura. Nonostante le temperature rigide e le precipitazioni del venerdì, il polo espositivo di Bastia Umbra ha registrato un afflusso costante di professionisti e visitatori, a dimostrazione della solidità di un evento che funge da bussola per l’intero comparto primario. La kermesse non è soltanto una vetrina commerciale, ma un’infrastruttura di connessione fondamentale tra le aziende, le istituzioni e i mercati globali, capace di generare un valore aggiunto concreto per le filiere agroalimentari e zootecniche del Centro-Sud Italia.

L’edizione numero cinquantasette ha evidenziato come il sistema fieristico regionale sia in grado di agire come un volano economico, promuovendo una cooperazione stretta tra i territori e le eccellenze produttive. La resilienza dimostrata dal pubblico conferma che il legame tra la terra e l’innovazione tecnologica è più vivo che mai, trasformando le difficoltà climatiche in una prova di forza organizzativa.

Zootecnia e innovazione al centro del dibattito tecnico

Il cuore pulsante della manifestazione rimane il settore zootecnico, dove il Sistema Allevatori ha schierato le proprie eccellenze. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Italiana Allevatori e gli enti selezionatori nazionali, le aree espositive hanno ospitato concorsi di altissimo profilo, mettendo in luce il miglioramento genetico e la sostenibilità degli allevamenti italiani. La presenza massiccia di razze bovine da carne, coordinate da Anabic e Anacli, ha attirato l’attenzione di esperti internazionali, confermando Bastia Umbra come capitale della biodiversità animale.

Parallelamente alla tradizione rurale, Agriumbria ha dato ampio spazio alla digitalizzazione e all’agricoltura di precisione. I padiglioni hanno mostrato soluzioni all’avanguardia per l’ottimizzazione delle risorse idriche e l’impiego dei dati satellitari nella gestione dei suoli, temi cruciali per affrontare le sfide del cambiamento climatico. Le partnership con FederUnacoma e Federacma hanno garantito un’offerta tecnologica completa, rendendo il quartiere fieristico un laboratorio a cielo aperto per l’impresa agricola del futuro.

Sinergie istituzionali per lo sviluppo rurale sostenibile

La Regione Umbria ha giocato un ruolo di primo piano attraverso la Casa dello sviluppo rurale, trasformando lo spazio istituzionale in un luogo di confronto operativo. Gli incontri dedicati alla transizione ecologica e alle politiche del cibo hanno permesso di illustrare le opportunità derivanti dal Complemento di sviluppo rurale, offrendo alle imprese strumenti concreti per incrementare la propria competitività. Questo modello di governance partecipata vede le associazioni di categoria come Coldiretti, Confagricoltura e Cia impegnate in un dialogo costante per definire le traiettorie della sovranità alimentare.

Il piano di ammodernamento e restyling di Umbria Fiere rappresenta un investimento strutturale che punta a rendere il quartiere ancora più funzionale e sostenibile. L’obiettivo è consolidare il posizionamento della regione come hub di riferimento per l’intero sistema agricolo nazionale, capace di attrarre investimenti e promuovere l’eccellenza del made in Italy in un contesto internazionale sempre più complesso e competitivo.