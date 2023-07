Consiglio comunale di Bastia approva nuovo

PRG zero nuove volumetrie e poco consumo suolo 🔴 [Video]

Durante la seduta del 25 di luglio, il Consiglio Comunale di Bastia Umbra ha adottato, con voto favorevole, il Nuovo Piano Regolatore Generale (PRG) Parte Strutturale. L’approvazione del piano segna un importante passo avanti nella pianificazione urbanistica della città, proiettando Bastia verso un futuro sostenibile e in armonia con l’ambiente, così come comunica l’Amministrazione in un dispaccio.

Un’Elaborata Pianificazione

L’assessore Fratellini ha riferito in modo esaustivo l’iter complesso che ha portato alla realizzazione del PRG Parte Strutturale, un percorso iniziato ben dieci anni fa ad agosto 2011 e culminato con il deposito degli atti in segreteria generale e la successiva approvazione in Consiglio Comunale. Il piano è stato frutto di un lavoro tecnico accurato predisposto dallo studio Foa e associati, rappresentato in aula dall’Arch. Giorgio Vitillo.

Obiettivi Chiari e Precisi

L’architetto Giorgio Vitillo, nel suo intervento, ha illustrato i punti fondamentali del piano programmatico. La strategia si concentra sulla rigenerazione dei tessuti urbani esistenti, con l’obiettivo di preservare l’identità e l’autenticità della città. Un elemento chiave del piano è la drastica riduzione del consumo di suolo consentito dalla legislazione regionale, mantenendolo al di sotto del 5% ipotetico, contro il 10% previsto dalla legge regionale. Si evitano nuove volumetrie edificabili rispetto al PRG vigente, trasferendo i diritti edificatori programmati dal piano precedente in zone più adatte e meno vincolate dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

Sostenibilità e Digitalizzazione

Tra le scelte politiche alla base del lavoro tecnico c’è la volontà di privilegiare gli interventi urbanistici di qualità e sostenibili dal punto di vista ambientale. Inoltre, il piano prevede la semplificazione delle procedure e la digitalizzazione degli elaborati del PRG, rendendoli sovrapponibili e georeferenziati.

Un Quadro Chiave per lo Sviluppo Urbano

La sindaca Paola Lungarotti ha sottolineato come la parte strutturale del Nuovo PRG rappresenti l’ossatura e il primo passo di un’importante pianificazione generale. Questa si concretizzerà nella parte operativa, nota anche come “Piano del Sindaco”, e costituirà uno strumento di opportunità aperto a ogni osservazione e contributo della cittadinanza. La sindaca si è impegnata a curare e coordinare le osservazioni, istituendo un temporaneo ufficio interno di supporto per garantire una redazione del piano attenta e inclusiva.

Un Piano Virtuoso per la Comunità Bastiola

Il nuovo PRG Parte Strutturale può essere considerato un ottimo piano per la comunità bastiola, come affermato dall’architetto Giorgio Vitillo. La pianificazione mirata alla rigenerazione urbana, la salvaguardia ambientale e paesaggistica del territorio e la valorizzazione delle attività economiche locali costituiscono le basi di un quadro urbanistico virtuoso e lungimirante.

La città di Bastia Umbra si prepara dunque a costruire il proprio futuro con uno sguardo attento alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente, ponendo le basi per uno sviluppo armonioso e in linea con le esigenze della comunità.