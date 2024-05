Umbra Acque Annuncia Sospensione Temporanea del Servizio Idrico a Bastia Umbra

Umbra Acque S.p.A., la società che gestisce il servizio idrico integrato in diverse città dell’Umbria, ha annunciato una sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua a Bastia Umbra il prossimo martedì 28 maggio. Ciò si rende necessario a causa di urgenti lavori di manutenzione straordinaria sulla rete di distribuzione idrica locale.

L’interruzione del servizio idrico sarà attiva dalle ore 9:00 alle 14:00 dello stesso giorno e interesserà diverse vie del comune, tra cui Via Garibaldi, Via della Rocca, Via Chiascio, Via Torgianese, Via del Conservificio, Via della Pace, Via della Torre, Via dell’Isola, Piazza Masi, Via Sant’Angelo, Via Vecchi, Via dell’Arco e Via dell’Isola Romana. L’azienda precisa che le informazioni aggiornate sono disponibili anche sul proprio sito web www.umbraacque.com.

Umbra Acque raccomanda agli utenti di tenere in considerazione che, al ripristino del servizio, l’acqua potrebbe presentare temporanei fenomeni di torbidità o opalescenza, facilmente risolvibili lasciandola scorrere per breve tempo. L’azienda resta comunque a disposizione per fornire ulteriori informazioni o per gestire eventuali richieste di intervento urgente attraverso il proprio ufficio di pronto intervento, attivo 24 ore su 24 al numero verde 800250445.

Questa sospensione temporanea del servizio idrico a Bastia Umbra rientra nell’ambito delle attività di manutenzione e miglioramento della rete di distribuzione idrica locale, svolte da Umbra Acque per garantire la continuità e l’efficienza del servizio agli utenti del territorio.