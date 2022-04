Bastia, riqualificazione dell’area verde di Via Todi – Via Assisi

Stanno partendo i lavori per gli interventi di rigenerazione urbana dopo che il Comune di Bastia Umbra ha partecipato al bando regionale per i finanziamenti sugli “Interventi di rigenerazione urbana” 2014-2020, ottenendo il finanziamento di € 300.000,00.

Riqualificare e valorizzare il verde pubblico in sinergia al tessuto urbanizzato per incrementare la fruibilità e la qualità dello spazio pubblico generando un luogo di svago, socialità a contatto con la natura, questo è l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale.

Gli interventi previsti consistono in:

-Riqualificazione arborea

– Realizzazione di un “giardino dei semplici” come luogo dedicato alla promozione e al tramandarsi nel tempo delle tradizioni locali legate alla coltivazione e all’uso di specie aromatiche;

– Realizzazione di una piazza

– Integrazione dell’illuminazione pubblica con ulteriori pali di illuminazione LED lungo i nuovi percorsi del parco;

– Realizzazione di una rete di percorsi all’interno del parco;

– Realizzazione di un’area con attrezzature per il fitness in prossimità dell’ingresso di Via Todi;

“Il progetto dovrà restituire il ruolo di spazio collettivo ad uno spazio aperto che costituisce la trama strutturale del quartiere. L’intento è realizzare un parco attrezzato che raccolga in sé un bacino di utenti eterogeneo per età ed interessi e nel quale si possano sviluppare relazioni sociali e attività, afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici Stefano Santoni, uno spazio di incontro per tutte le generazioni, un’area anche per gli amanti dello sport, un’area gioco per bambini attrezzata anche con giochi alternativi, un luogo dove sviluppare un rapporto diretto con la natura. Operativamente si lavorerà prima di tutto con la demolizione del tratto di pavimentazione che collega Via Assisi a Via Todi. Seguirà la riqualificazione arborea, la piazza avrà un pavimento realizzato in calcestruzzo architettonico colorato così da renderlo riconoscibile.

La piazza si trova in posizione centrale nel parco e lungo il percorso che congiunge via Todi a Via Assisi, ci sarà “un’isola verde” in cui saranno messe a dimora 6 nuove specie arboree e l’arredo sarà costituito da panchine monolitiche in cemento bianco che rafforzano lo spazio pubblico. L’illuminazione pubblica sarà accresciuta con ulteriori 15 pali di illuminazione LED lungo i nuovi percorsi. L’illuminazione è un punto di riferimento nello spazio aperto, nel parco, usata per valorizzare le aree funzionali del parco nelle ore serali, contribuendo a delineare l’immagine di uno spazio illuminato, raggiungibile e sicuro.

Una rete di percorsi attrattivi e un arredo urbano pensato per la socializzazione, giochi e attrezzature che favoriscano la sosta e la presenza nel parco, affinché non diventi mai solo un luogo di passaggio, ma un ambiente nel quale poter godere del riposo, del gioco, del ristoro e di tutte le altre attività sociali e individuali”.