Bastia Umbra, rinasce il ristorante di Umbria Fiere con Camst

Affidato alla Camst che ha investito 200mila euro per la riqualificazione, creerà 7 nuovi posti di lavoro

Riapre i battenti dopo anni di chiusura il ristorante interno di Umbria Fiere, storico spazio del quartiere espositivo bastiolo. La struttura, ribattezzata “Prendiamoci Gusto”, è stata ufficialmente inaugurata questa mattina nel corso dell’evento “Dalla visione all’azione”, organizzato per presentare il nuovo corso del polo fieristico umbro. Il Comune di Bastia Umbra ha affidato la concessione del locale a Camst group, realtà nazionale leader nella ristorazione collettiva e commerciale, che ha investito 200mila euro nella completa riqualificazione degli spazi. Il nuovo ristorante self-service e bar si estende su 564 metri quadrati al piano terra del quartiere fieristico e dispone di circa 220 posti a sedere, con cucina interna completamente attrezzata e moderni sistemi di efficientamento energetico basati su pompe di calore.

Un progetto strategico per il territorio

L’inaugurazione ha rappresentato l’occasione per fare il punto sul percorso di rilancio di Umbria Fiere, con la partecipazione di numerose autorità e rappresentanti istituzionali. Alla cerimonia sono intervenuti Antonio Forini, presidente di Umbriafiere Spa, Erigo Pecci, sindaco di Bastia Umbra, Mattia Grillini, vicepresidente di Camst, Valter Venturi, presidente del Banco Alimentare dell’Umbria, Valentina Falconi, area manager di Synergie Spa, e Letizia Michelini, presidente della II Commissione consiliare della Regione Umbria. Durante l’evento sono state ufficializzate anche le partnership con Synergie Spa, agenzia per il lavoro tra i principali operatori europei nel settore della somministrazione di personale, e con il Banco Alimentare dell’Umbria, organizzazione no profit impegnata nella lotta agli sprechi e nel sostegno alle fasce deboli della popolazione.

Rilancio strategico e nuova occupazione

Il ristorante rappresenta il primo concreto tassello del più ampio progetto di rilancio del quartiere fieristico, presentato lo scorso gennaio. La struttura, rimasta inattiva per lungo tempo, torna produttiva e garantisce un servizio essenziale non solo per espositori e visitatori delle fiere, ma anche per i lavoratori della zona industriale circostante. L’investimento di Camst ha consentito il rinnovo completo delle attrezzature professionali e l’adeguamento degli spazi agli standard moderni. Il locale impiegherà stabilmente 6-7 persone, con prospettive di ampliamento in occasione dei grandi eventi fieristici. Da metà marzo partirà anche un servizio di fornitura pasti per le aziende dell’area, gestibile tramite app dedicata, che permetterà di estendere l’offerta oltre i confini del quartiere fieristico.

Inclusione sociale e sostenibilità

Il progetto “Prendiamoci Gusto” integra anche una forte componente sociale. È prevista l’attivazione di un’iniziativa in collaborazione con un’associazione del territorio per favorire l’inclusione lavorativa di persone con disturbi psichici. Parallelamente, la partnership con il Banco Alimentare dell’Umbria consentirà il recupero quotidiano delle eccedenze alimentari in buone condizioni, destinate alle persone bisognose della zona attraverso le associazioni locali. L’iniziativa permetterà di ridurre l’impatto ambientale legato allo spreco di cibo e di contenere le emissioni di CO2, grazie alla filiera corta di distribuzione.

Servizi operativi e prossimi appuntamenti

Il ristorante sarà aperto regolarmente nei giorni feriali a pranzo, rivolgendosi ai dipendenti del quartiere fieristico, ai lavoratori dell’area industriale e al pubblico esterno. Durante le manifestazioni fieristiche il servizio sarà continuativo, con menù dedicati ai diversi eventi in calendario. Il primo grande appuntamento sarà Agriumbria, la mostra nazionale dell’agricoltura, zootecnia e alimentazione in programma dal 27 al 29 marzo, che ogni anno richiama oltre 400 espositori e più di 80mila visitatori. Per questa edizione, Synergie supporterà l’organizzazione con il coinvolgimento di circa 90 lavoratori, garantendo assistenza costante nelle diverse aree della manifestazione. La collaborazione con l’agenzia per il lavoro si inserisce in un progetto più ampio che prevede la prossima apertura di una filiale a Foligno, rafforzando l’impegno per lo sviluppo occupazionale dell’Umbria.