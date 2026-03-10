Volley Academy Bastia, a Perugia sfuma l’impresa al tie-break

Le biancocelesti lottano ma cedono al quarto set contro le umbre

Una prova di carattere non basta al Volley Academy Bastia per espugnare il PalaBarton di Perugia. Nella sesta giornata di ritorno del campionato di serie C femminile, la formazione di coach Di Leone Fiorella esce sconfitta per 3-1 contro la Bartoccini School Volley Perugia, al termine di una gara combattuta e ricca di capovolgimenti di fronte. I parziali (25-15, 22-25, 25-23, 25-19) raccontano di una partita decisa dai dettagli, soprattutto nei momenti clou del terzo e quarto set.

Primo set, avvio complicato per le ospiti

L’avvio di gara è in salita per le biancocelesti. Nel primo parziale, dopo un iniziale sostanziale equilibrio, le padrone di casa alzano il ritmo in battuta e in difesa, operando l’allungo decisivo che le porta sul 25-15. Le perugine spingono con convinzione, mettendo in difficoltà la ricezione bastiola e costringendo la Volley Academy a giocare in rincorsa sin dalle prime battute.

Reazione biancoceleste e parità ristabilita

La reazione delle ospiti non si fa attendere. Nel secondo set, il Volley Academy Bastia cambia passo e parte con un parziale di 8-3 che sorprende la Bartoccini School. Le umbre tentano una disperata rimonta nel finale, ma le biancocelesti gestiscono con ordine il vantaggio, chiudendo 22-25 e riportando il punteggio in parità. La determinazione messa in campo dalle ragazze di Bastia fa ben sperare per la prosecuzione del match.

Equilibrio e rimpianti nel terzo parziale

Al rientro in campo, la musica non cambia. Il terzo set è una vera e propria battaglia punto a punto. Le perugine provano a scappare, ma il Volley Academy Bastia risponde colpo su colpo, grazie alle prove solide di Montacci e Mazzasette, miglior realizzatrici della serata con 15 e 14 punti a testa. Nel finale, però, qualche piccola incertezza di troppo costa cara alle ospiti: la Bartoccini School ne approfitta e si aggiudica il parziale per 25-23, indirizzando la gara sul 2-1.

L’ultimo sforzo e il ko definitivo

Nel quarto set, le biancocelesti pagano lo sforzo profuso e la pressione offensiva delle avversarie. Le umbre controllano il gioco con maggiore continuità, mantenendo costantemente la testa avanti nel punteggio. Nonostante il generoso tentativo di rimonta, il divario è incolmabile: il set si chiude 25-19 e consegna la vittoria alla Bartoccini School Volley Perugia. Per il Volley Academy Bastia una sconfitta che lascia l’amaro in bocca per l’occasione sfumata nel terzo set, ma che conferma la crescita e la capacità di lottare alla pari contro una delle formazioni più attrezzate del girone.

Volley Academy Bastia: Montacci 15, Mazzasette 14, Mussini 12, Sabatini 7, Roscini 4, Alessandretti 3, Pici (L), Fiorucci, Borgnini. Ne: Boschetti, Montecucco, Ripi. All. Di Leone Fiorella.

Note: Bastia: bs 13, bv 1, muri 4.