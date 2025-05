Colonia Santa Lucia, accordo in vista tra Comune e Regione

Definiti gli ultimi dettagli per la nuova convenzione d’uso

Colonia Santa Lucia – La mattina del 7 maggio si è tenuto un nuovo incontro istituzionale tra l’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra e la Regione Umbria, segnando una tappa decisiva nel lungo percorso per la riacquisizione in concessione della Colonia di Santa Lucia. Alla riunione hanno preso parte il Sindaco Erigo Pecci, l’Assessora alle Politiche Sociali Elisa Zocchetti e il Consigliere Delegato Claudio Boccali per il Comune, mentre la Regione era rappresentata dall’Assessore Tommaso Bori e dai dirigenti tecnici competenti.

L’incontro ha avuto luogo nell’ambito di una serie di confronti avviati mesi addietro, con l’obiettivo di restituire l’utilizzo dell’area alla città di Bastia Umbra, dopo anni di inattività e assenza di una gestione ufficiale. Il tema centrale della seduta è stato l’avanzamento del progetto complessivo che comprende interventi di carattere sociale, urbanistico e infrastrutturale, indispensabili per arrivare alla redazione definitiva della convenzione d’uso gratuito dell’area.

La presenza degli staff tecnici di entrambe le amministrazioni ha consentito di esaminare in modo dettagliato gli aspetti operativi e procedurali ancora da affinare. In particolare, sono stati individuati gli ultimi interventi necessari per completare il documento che regolerà l’affidamento della Colonia. Il confronto si è svolto anche alla presenza del Direttore della Direzione regionale “Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale”, il cui ruolo è stato determinante per assicurare il coordinamento tra i vari settori coinvolti nel progetto.

Tra gli argomenti trattati è emersa la volontà condivisa di concludere la fase di elaborazione entro la fine del mese di maggio. La nuova convenzione rappresenta un passaggio obbligato per consentire la riattivazione della struttura in funzione delle finalità pubbliche previste dal piano in via di definizione. Il progetto prevede infatti un utilizzo polifunzionale dell’area, che dovrà rispondere a esigenze sociali e di inclusione, valorizzando al contempo uno spazio da anni in stato di abbandono.

L’Amministrazione Comunale ha ribadito la priorità strategica dell’intervento, inserendolo tra le iniziative più rilevanti del proprio mandato amministrativo. L’iter, avviato nei mesi scorsi, ha richiesto una serie di verifiche tecniche, legali e urbanistiche, necessarie per garantire che l’accordo tra le due istituzioni possa reggere nel tempo e offrire solide basi per un rilancio funzionale della Colonia.

Dal canto suo, la Regione Umbria ha confermato la piena disponibilità a sostenere il progetto, riconoscendo il valore storico e sociale della struttura per il territorio di Bastia. La collaborazione tra gli uffici ha permesso di superare ostacoli burocratici e individuare le soluzioni più adeguate per assicurare un passaggio di gestione ordinato e conforme alle normative vigenti.

Il percorso verso la firma definitiva della convenzione entra ora nella sua fase conclusiva. Le prossime settimane saranno dedicate alla verifica finale degli elaborati tecnici e alla chiusura dei procedimenti amministrativi. L’accordo, una volta sottoscritto, consentirà al Comune di Bastia Umbra di riprendere possesso dell’area e avviare concretamente i lavori di sistemazione e riqualificazione previsti nel piano.

La riattivazione della Colonia di Santa Lucia rappresenta un importante risultato per la comunità locale, in quanto restituirà uno spazio fisico e simbolico da anni sottratto alla cittadinanza. L’intervento si inserisce in un contesto più ampio di rigenerazione urbana e rilancio delle aree periferiche, con l’intento di promuovere servizi e iniziative a beneficio delle fasce più fragili della popolazione.

In attesa della firma ufficiale, Comune e Regione proseguiranno nel lavoro congiunto per garantire tempi certi e rispetto degli impegni assunti. L’incontro odierno ha confermato il clima di collaborazione tra le istituzioni coinvolte, elemento ritenuto fondamentale per la buona riuscita dell’intera operazione.

La restituzione della Colonia di Santa Lucia si configura come un passaggio simbolico e operativo rilevante, destinato a concludersi nelle prossime settimane con la sottoscrizione dell’accordo. Dopo anni di attese, il quartiere e l’intera città di Bastia Umbra si avviano a riappropriarsi di uno spazio identitario, pronto a essere trasformato in un punto di riferimento per attività sociali e culturali condivise.