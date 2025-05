Prospettive 2025 Occidente: “Papa Francesco” di Padre Enzo Fortunato

Aperte le prenotazioni per la conferenza del 24 Maggio 2025

Proseguono gli incontri dedicati al tema “Occidente”, organizzati dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bastia Umbra. Il 24 maggio, alle ore 17:00, al Cinema Teatro Esperia di Bastia Umbra interverrà Padre Enzo Fortunato, frate francescano, noto giornalista e scrittore, nonché Presidente del Pontificio Comitato per la Giornata Nazionale dei Bambini istituito nel 2024 da Papa Francesco. Sarà quindi proprio la figura del Papa, recentemente scomparso, al centro della riflessione che percorrerà gli anni di un pontificato che ha inciso profondamente nella storia contemporanea, ponendo il mondo davanti alla forza di un appello alto e forte di fraternita fra gli uomini e con il creato sulle orme del poverello di Assisi.

La vicinanza dell’autore a Bergoglio, fino dal giorno della sua designazione, sarà fonte di una testimonianza importante per ricostruire i 12 anni che hanno cambiato non solo la Chiesa.

Enzo Fortunato e giornalista e saggista. Frate minore conventuale, dal 1997 al 2021 ha diretto la Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi e dal 2024 Presidente del Pontificio Comitato per la Giornata Nazionale dei Bambini. Ha insegnato presso la Pontificia Università Antonianum, l’Istituto Teologico di Assisi e la Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura. Tiene seminari e conferenze in Italia e all’estero su francescanesimo e comunicazione. Collabora con diverse testate giornalistiche, tra cui «Avvenire», «Corriere della Sera», «La Stampa», «Il Sole 24 Ore», «Huff-ington Post». Ogni sabato mattina tiene su Rai1 la rubrica «Tg1 Dialogo» e su Rairadio1 «In viaggio con Francesco». Sempre per la Rai ha ideato e conduce la trasmissione «In cammino». Tra i suoi libri: Vado da Francesco (2014), Francesco il ribelle (2018), La tunica e la tonaca (2020) e Buongiorno brava gente (2021), Processo a Papa Francesco (2023), Vivere il Giubileo (2024).

Tutte le conferenze di “Prospettive 2025: Occidente” sono ad ingresso libero previa prenotazione attraverso l’apposito modulo raggiungibile al link: https://forms.office.com/e/F5aYAPNSEn?origin=lprLink

Tale modulo e riservato alla conferenza “Papa Francesco” di Padre Enzo Fortunato del 24 maggio 2025.

Per ogni conferenza verrà reso disponibile uno specifico modulo di prenotazione circa un mese prima dell’evento. Riceverai una mail con allegato il biglietto d’ingresso. Raccomandiamo di arrivare in tempo utile per la chiusura degli ingressi, 20 minuti prima dell’orario della conferenza presentando il proprio biglietto. Con lo stesso account, una singola persona potrà riservare fino ad un massimo di 2 posti con un singolo invio.