Portella raggiunge la stellina! Il Minipalio si tinge di blu

I ragazzi del rione Portella dominano la competizione e tornano alla vittoria dopo 8 anni aggiudicandosi così il Minipalio disegnato dal giovane Lorenzo Zampa.

Intanto sale la febbre per la Lizza, visibile in diretta streaming su www.paliodesanmichele.it e www.terrenostre.info

Venerdì 27 settembre alle ore 21, Piazza Mazzini ha accolto tutto l’entusiasmo dei ragazzi con la 32a Edizione del Minipalio che, ancora una volta, ha fatto registrato il sold out sulle tribune. La competizione dedicata ai piccoli rionali (trasmessa anche in diretta streaming, ndr) è stata a dir poco avvincente e alla fine ha visto prevalere i ragazzi capitanati da Gessica Poeta. Una vittoria che mancava dal 2016 ma che, soprattutto, consente a Portella di raggiungere la “stellina” con 10 Minipalii vinti!

Ma che gara è stata?

Dopo aver vinto al fotofinish su Sant’Angelo il gioco del Puzzle, i ragazzi di Portella hanno raggiunto il terzo posto sulla Corsa con il Sacco e poi hanno imposto la loro legge vincendo Tiro alla fune e Mini Lizza.

Al secondo posto si è classificato Sant’Angelo. Sul gradino più basso del podio il rione San Rocco, vincitore della precedente edizione. Il rione Moncioveta ha chiuso la classifica al quarto posto con 6 punti.

Al termine della mini lizza, il pubblico ha riservato un applauso scrosciante ai giovanissimi rionali e subito dopo la consegna del Minipalio 2024, realizzato dal giovanissimo Lorenzo Zampa, alunno della 2a C della Scuola secondaria di I° grado “Colomba Antonietti” di Bastia Umbra, sono partiti i festeggiamenti dei ragazzi del Rione Portella che, come da tradizione, durante la serata hanno festeggiato la vittoria del Minipalio sfilando, tra gli applausi, su tutte le taverne rionali.

Classifica finale dei MINIPALIO 2024:

1° Portella – 17 punti

2° Sant’Angelo – 13 punti

3° San Rocco – 9 punti

4° Moncioveta – 7 punti

Questi i risultati parziali:

Tiro alla fune: 1° Portella, 2° Sant’Angelo, 3° San Rocco, 4° Moncioveta

Il Puzzle: 1° Portella, 2° Sant’Angelo, 3° San Rocco, 4° Moncioveta

Corsa con il sacco: 1° Sant’Angelo, 2° San Rocco, 3° Portella, 4° Moncioveta

Mini Lizza: 1° Portella, 2° Moncioveta, 3° Sant’Angelo, 4° San Rocco

Al termine della kermesse, Giada Fumanti, responsabile del Minipalio del rione Portella, non trattiene l’emozione: “Sono lacrime di gioia per una felicità indescrivibile. Sono responsabile del Minipalio del rione Portella dal 2015 e l’ultima nostra vittoria risaliva al 2016. Dopo il 3° posto dello scorso anno abbiamo fatto un vero e proprio capolavoro vincendo quest’edizione con 17 punti!”

Qual è stato il segreto di questo successo?

“Tanto lavoro e tanto sacrificio. Il segreto però è che ci abbiamo sempre creduto. Negli anni abbiamo formato un bellissimo gruppo tra bambini e responsabili e ce l’abbiamo messa tutta. Ai ragazzi ho sempre detto una cosa: “IL CUORE ARRIVA DOVE LE GAMBE NON POSSONO”. E quando Claudio Fiorucci, Coordinatore dell’Ente Palio, ci ha detto che quest’anno potevamo scrivere una frase sul testimone della Mini Lizza, non abbiamo avuto dubbi. Questa frase ha segnato il nostro percorso, ha accompagnato sia i bambini e le bambine che hanno partecipato, che noi responsabili. “

In questo tuo percorso sicuramente c’è stato un gran lavoro di squadra, hai qualcuno da ringraziare?

“Assolutamente si. A partire da Olivia Moretti che è con me da svariati anni, per arrivare ad altri ragazzi che si sono inseriti nel tempo. Mi riferisco a Gabriel Manzella, responsabile insieme a me del gioco del puzzle, per arrivare a Pietro Fiorucci, Gianluca Giulietti e Niccolò Boccali per il tiro alla fune. Poi Irene Scacciatella che ci ha dato una mano come altri ragazzi. Eravamo veramente in tanti quest’anno ed è stata questa la nostra forza. Ci siamo aiutati a vicenda, supportati in ogni momento e quando qualcuno aveva difficoltà, gli basta scrivere sulla chat dov’erano sempre tutti presenti. Quest’unione ci ha regalato questo risultato.”

Anche ora la tua emozione è palpabile, da cosa nasce questa gioia irrefrenabile?

“Il Minipalio è il cuore pulsante di ogni rione, il futuro della festa. La mia commozione però deriva dal fatto che con questa vittoria abbiamo raggiunto il nostro decimo Minipalio centrando la stellina! Sono lacrime di gioia per questi bambini che si sono impegnati tanto. Nei box erano 54 e purtroppo qualcuno è mancato per influenza o infortuni vari. Posso raccontare un aneddoto? Prima della Mini Lizza sapevo che ci stavamo giocando il tutto per tutto e avevo tremolii ovunque, non sentivo più le mani. Attendevamo questa vittoria da tempo ed avevo paura che svanisse sul più bello. Non volevo neanche guardarla ma quando ho visto Ivan, l’ultimo frazionista della Mini Lizza, tagliare il traguardo per primo, sono esplosa!”

A chi dedichi la vittoria di questo Minipalio?

“Dedico questa vittoria a tutti i bambini e a tutte le bambine che hanno partecipato. La dedico al rione, alla mia famiglia, alla mia sorella e soprattutto a mia nonna Antonia (chiamata da tutti Tonina) che purtroppo è venuta a mancare qualche anno fa. Io lo so che questa sera mi è stata vicina! D’altronde è sempre stata lei la mia stellina.”

la fibrillazione per l’evento clou del Palio de San Michele. Il primo appuntamento nella data odierna è LA VEGLIA DELLA LIZZA che si svolgerà alle ore 18.00 presso tutte le chiese rionali. Poi, questa sera, sabato 28 settembre alle ore 22.00, Piazza Mazzini si accenderà per l’ultima sfida del Palio: LA LIZZA, trasmessa in diretta streaming sul sito dell’ente palio www.paliodesanmichele.it e su www.terrenostre.info

La Lizza è una staffetta 4×400 tra i sanpietrini, corsa tra due ripartenze (bidoni).

Prima della gara, come di consueto, ci sarà la Benedizione dei Lizzaioli.

Subito dopo la Lizza, l’apertura delle buste con i giudizi delle Sfilate da parte della giuria tecnica 2024 composta da personalità di riconosciuta fama nazionale nel mondo dello spettacolo: Gianfranco Anzini (regista, autore televisivo – Presidente di Giuria), Alessandra Canettieri (mezzosoprano), Anna Tangredi (attrice), Laura Soprani (scenografa, scultrice, artista, arredatrice, design), Alberto Bassetti (scrittore teatrale, regista) e Lia Francesca Morandini (costumista).

La sommatoria delle tre gare (Giochi, Lizza, Sfilate) decreterà il vincitore della 62a Edizione del Palio de San Michele.

Nella stessa sera saranno proclamati i vincitori del Premio “Monica Petrini”, “Stella nascente”, “Miglior Carro”, il rione vincitore del Premio Don Luigi Toppetti, i vincitori di MAGIE DEL GUSTO, la Gara Gastronomica tra i rioni indetta dalla Pro Loco di Bastia e i primi classificati del concorso fotografico “Palio… dietro le quinte”..