Il comune di Bastia da oggi diventa covid-free, tutti guariti

Bastia è covid Free, messaggio del sindaco Lungarotti, a casa anche primo malato

Con emozione e commozione comunico che anche l’ultimo caso positivo da Covid-19 è uscito dal tunnel della malattia. Abbraccio simbolicamente tutti coloro che hanno vissuto in prima persona tanta disperazione e tanta paura. Anche loro sono degli eroi. Come ha scritto il Responsabile sanitario, con profonda soddisfazione, siamo finalmente liberi dal Covid ma questo, permettetemi, non ci deve far abbassare la guardia.

Non è più il tempo dell’informazione, del rincorrerci, del megafono e dei richiami alla responsabilità. Due mesi ci hanno ben temprato. Tutti oramai sappiamo cosa fare e come fare prevenzione. Ora è il tempo della scelta a difesa della libertà ritrovata. “Uniamoci tutti!” Il Sindaco Paola Lungarotti

E aggiungiamo che anche la prima persona che era stata ricoverata in ospedale perché affetto dalla SarsCov2 è tornata a casa in questi giorni. Doppia gioia, quindi, in città.