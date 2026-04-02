Noyz Narcos al Chroma Festival a Bastia Umbra

Il grande hip hop italiano torna protagonista in Umbria

Bastia Umbra, 2 aprile 2026 – Il Chroma Festival completa ufficialmente il proprio parterre di grandi nomi per la nona edizione, confermandosi come uno dei poli d’attrazione principali per la musica dal vivo nel Centro Italia, come riporta il comunicato di Danilo Nardoni – Ufficio stampa Chroma Festival. L’annuncio più atteso riguarda la partecipazione di Noyz Narcos, che salirà sul palco allestito presso il Centro Fieristico Umbria Fiere di Bastia Umbra nella serata di sabato 13 giugno 2026. La kermesse, in programma dall’11 al 14 giugno, ha già registrato un fortissimo interesse di pubblico grazie alla presenza di altri artisti di rilievo come Pippo Sowlo, i Marlene Kuntz e Piccolo. Con l’ingresso del rapper romano, il programma del sabato si trasforma nel debutto nazionale del “Cruel Summer Tour”, la nuova tournée estiva dell’artista.

Noyz Narcos giunge a questo appuntamento forte di una carriera ventennale che lo ha consacrato come figura cardine del rap hardcore italiano. La data umbra rappresenta la prima tappa ufficiale del suo viaggio estivo, offrendo l’opportunità di ascoltare dal vivo i brani estratti da “Funnygames”, l’album certificato disco d’oro uscito a novembre 2025. Il lavoro discografico, prodotto interamente da Sine, ha saputo catturare l’attenzione della critica e del mercato grazie a un immaginario cupo e senza filtri, ispirato alle atmosfere cinematografiche dell’omonima pellicola di Michael Haneke. Il disco vanta collaborazioni di altissimo profilo, annoverando tra i crediti nomi del calibro di Madame, Guè, Achille Lauro e Shiva, consolidando il prestigio di un rapper capace di influenzare intere generazioni. Il percorso artistico di Noyz Narcos è costellato di traguardi numerici imponenti, con un palmarès che conta 13 dischi di platino e 23 dischi d’oro. Partendo dalla scena underground capitolina dei primi anni Duemila, l’artista ha costruito un linguaggio narrativo unico, lontano dalle logiche commerciali più scontate e sempre fedele alla propria estetica cruda. Opere come “Verano Zombie” ed “Enemy” rimangono pietre miliari del genere, testimoniando un’evoluzione costante che non ha mai tradito le radici hip hop più autentiche. La sua capacità di descrivere la tensione sociale e il disgusto verso l’artificio contemporaneo trova nel nuovo disco una sintesi perfetta, trasformando ogni esibizione in un’esperienza viscerale per migliaia di ascoltatori mensili.

La struttura del Chroma Festival 2026 mira a fondere linguaggi espressivi eterogenei, creando un ecosistema culturale dove la musica interagisce con le arti visive e le nuove contaminazioni. I biglietti per la serata che vedrà protagonista Noyz Narcos a Bastia Umbra saranno resi disponibili sulle piattaforme di vendita online a partire da venerdì 3 aprile 2026, con apertura delle prevendite fissata per le ore 14. La scelta degli spazi esterni di Umbria Fiere garantisce una capienza adeguata a ospitare un flusso di spettatori previsto in costante crescita rispetto alle precedenti edizioni. Grazie a una line up bilanciata tra rock alternativo, pop d’avanguardia e rap d’autore, la manifestazione si prepara a definire il ritmo dell’estate nel cuore della regione.

Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticketmaster: https://www.ticketmaster.it/artist/chroma-festival-biglietti/1354983

Info e contatti:

www.chromafestival.it

www.instagram.com/chromafestival_

www.facebook.com/ChromaFestival

www.tiktok.com/chromafestival