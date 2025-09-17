Bastia Umbra tutela la street art per la rigenerazione urbana

Nuove prospettive per la città e il turismo con il progetto ‘SuPerStAr’

Un comunicato stampa del gruppo consiliare Paola Lungarotti Sindaco, divulgato il 12 settembre, ha annunciato una proposta chiave per la tutela e l’espansione della street art a Bastia Umbra. Il consigliere Giulio Provvidenza, che ha protocollato l’iniziativa, ha l’obiettivo di istituire un approccio sistematico per la conservazione di queste opere, riconoscendone il valore culturale e artistico. L’iniziativa non si limita a salvaguardare il passato, ma mira anche a incentivare nuove creazioni, trasformando la città in un vero e proprio polo artistico-turistico.

La mozione fa riferimento al progetto italiano SuPerStAr, che coinvolge enti accademici e di ricerca come il CNR, offrendo soluzioni innovative per la preservazione della street art. Questa tecnologia permette di superare la natura effimera di quest’arte, garantendo la longevità di opere altrimenti destinate a scomparire. Secondo il consigliere Provvidenza, la città di Bastia, con la sua ricca storia di street art ventennale, rappresenta un terreno fertile per questo tipo di iniziative. Egli sottolinea che il graffitismo, un tempo legato alla protesta, è oggi riconosciuto come una forma d’arte capace di riqualificare spazi urbani degradati, offrendo un contributo positivo al tessuto sociale.

Un punto focale del documento è la richiesta di preservare in modo permanente il murale di San Michele Arcangelo in Via San Costanzo. Realizzata durante il periodo del COVID, l’opera raffigura una statua riparata con la tecnica del kintsugi ed è un potente simbolo della resilienza della comunità locale. Nonostante il tempo, il murale si presenta in buone condizioni e la sua conservazione sarebbe un omaggio alla storia recente della città.

La mozione suggerisce inoltre un censimento delle opere esistenti, in collaborazione con gli artisti locali, e propone di integrare la creazione di nuovi spazi artistici nei futuri progetti di sviluppo urbano, pubblici e privati. L’attuale amministrazione ha già manifestato un interesse verso l’arte come strumento di rigenerazione, e questa proposta rappresenta un’evoluzione di tale visione. L’iniziativa si propone di arricchire la città da un punto di vista estetico e di creare nuove opportunità di sviluppo sociale ed economico per tutti.