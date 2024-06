Questa settimana al Cinema Esperia, film di qualità

Questa settimana – EL PARAISO di Enrico Maria Artale. Con Edoardo Pesce, Gabriel Montesi. Il perfetto equilibrio di una coppia di spacciatori, madre e figlio, viene turbato dall’arrivo di una giovane sudamericana che vuole imparare a fare il corriere. Un film autoriale di grande pregio premiato a Venezia.

ME CONTRO TE IL FILM – OPERAZIONE SPIE di Gianluca Leuzzi. In questo episodio della saga Luì e Sofì tornano negli anni ’90 per cercare di evitare che il signor S. diventi cattivo.

IL GUSTO DELLA VITA Parte Prima di Valeria Golino. Primo episodio di una miniserie di due puntate. Tratto dal romanzo omonimo di Goliarda Sapienza.

VANGELO SECONDO MARIA di Paolo Zucca. Una Maria di Nazareth indipendente e intraprendente scappa dal suo villaggio per raggiungere la biblioteca di Alessandria e studiare. Con Benededtta Porcaroli e Alessandro Gassmann

VOLVER di Pedro Almodovar. Uno dei recenti capolavori di Almodòvar ci parla di ricordi e defunti che tornano. Mercoledì 12 in lingua originale con sottotitoli.

Come sempre, ci vediamo al Cinema!!

EL PARAìSO

Il quasi quarantenne Julio Cesar vive con la madre in una casa alla foce del Tevere. La donna, di origine colombiana, condivide con il figlio quasi tutti gli aspetti della vita quotidiana. Lavorano per uno spacciatore locale e vanno anche ballare insieme nei locali specializzati in musiche latinoamericane. La loro è una simbiosi che talvolta lascia trapelare tensioni che si …

Continua a leggere

EL PARAìSO

ME CONTRO TE IL FILM – MISSIONE SPIE

L’armonia del Pianeta è minacciata dall’alleanza dei Malvagi: il Signor S., Perfidia, Viperiana e Serpe hanno convinto il mondo intero che Sofì e Luì sono terribili criminali e solo loro, i Malvagi, sono i buoni che possono salvare l’umanità dalla cattiveria dei Me Contro Te. Ma non tutto è perduto: Sofì e Luì insieme ai loro amici dovranno trovare un …

Continua a leggere

ME CONTRO TE IL FILM – MISSIONE SPIE

L’ARTE DELLA GIOIA

L’ARTE DELLA GIOIA

Modesta cresce nella campagna siciliana insieme alla madre, che detesta la sua indole ribelle e le preferisce la sorella disabile. Quando suo padre, da tempo assente, ricompare è per abusare di lei e del suo immenso bisogno di affetto. E Modesta si vendica, mandando in cenere il mondo in cui è cresciuta. Nel convento per figlie dell’aristocrazia siciliana dove viene …

Continua a leggere

VANGELO SECONDO MARIA

Sogna l’Egitto Maria e la grande biblioteca di Alessandria, sogna di andarsene lontano verso freschi giardini dove i frutti si possono mangiare ma il mondo intorno la vuole maritare, scambiandola con pecore e miseria. Selvaggia e ribelle, Maria rifiuta un ricco pretendente e poi è promessa a Giuseppe, un “vecchio gigante” che la rispetta e di cui diventa l’allieva prediletta, …

Continua a leggere

VANGELO SECONDO MARIA

VOLVER (RIED. )

Raimunda, una giovane madre de la Mancha, trova rifugio dal suo passato a Madrid, dove vive col suo compagno Paco e la figlia adolescente, Paula. Durante un tentativo di abuso da parte del patrigno, Paula lo pugnala a morte. Scoperta la tragedia, Raimunda ‘abbraccia’ la figlia e la legittima difesa, coprendo l’omicidio e occultando il cadavere. Questo evento disgraziato rievoca …

Continua a leggere

VOLVER (RIED. )