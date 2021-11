Cinema Esperia, programmazione, c’è una cancellazione, vediamo quale MERCOLEDI’ 24 – ANNULLATO “E’ STATA LA MANO DI DIO”

Netflix ha improvvisamente deciso di diminuire le copie in distribuzione del film di Paolo Sorrentino “E’ stata la mano di Dio”. Il nostro cinema purtroppo non è stato scelto per ospitare le poche copie concesse all’Umbria, almeno in questa prima settimana. Siamo quasi certi di di riuscire ad ottenerlo per la settimana del 2 Dicembre, ma ci riserviamo di aggiornarvi, vista la peculiare imprevedibilità di questo processo. Per questi motivi la programmazione di domani, mercoledì 24 Novembre, varia come segue: ENCANTO ore 18:00

THE FRENCH DISPATCH ore 18:30

MULHOLLAND DRIVE (REST. VOST) ore 21:00

GHOSTBUSTERS LEGACY ore 21:15 Grazie mille e, come sempre, ci vediamo al cinema!