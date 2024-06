Visione innovativa per Bastia, programma della candidata Paola Lungarotti

Visione innovativa per Bastia – La candidata sindaco Paola Lungarotti presenta un programma elettorale innovativo e concreto per la città di Bastia Umbra. Il suo approccio si concentra sul futuro, affermando che “noi non viviamo solo del passato, per noi il futuro è già presente”. Il programma delinea azioni da realizzare subito, nei primi 100 giorni di mandato, e altre iniziative da portare avanti nel quinquennio successivo.

Uno dei punti chiave del programma è l’ENERGIA PULITA PER IL COMMERCIO E RISORSE PER CRESCERE. Lungarotti propone l’attivazione di un bando “Re-Store” per sostenere progetti di ristrutturazione e promozione delle attività commerciali, con contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso zero. Inoltre, verranno organizzati eventi enogastronomici per valorizzare le specialità dei Comuni gemellati e delle città amiche, e sarà promossa una “comunità energetica” riservata agli esercizi commerciali, in grado di erogare energia pulita e a basso costo.

L’obiettivo di BASTIA, CHE SPETTACOLO! prevede un bando “Cento-e-venti” per sostenere economicamente associazioni e imprese che organizzano eventi e intrattenimento sul territorio comunale, al fine di rendere Bastia sempre più attrattiva.

L’importanza del TERRITORIO COME RISORSA è sottolineata dalla posizione strategica della città, con la vicinanza dell’aeroporto, del centro fieristico regionale e delle principali reti viarie. Per supportare la rigenerazione e rivitalizzazione del territorio, l’obiettivo è ridurre la burocrazia e i tempi di risposta dell’Amministrazione.

Il programma include anche il punto BASTIA VERDE, PULITA, SMART, SICURA, con un piano straordinario di manutenzione del verde e delle infrastrutture, la realizzazione di una città smart con illuminazione a LED e videosorveglianza, oltre alla creazione di comunità energetiche rinnovabili.

Infine, il punto NESSUNO RESTA INDIETRO mette la persona al centro delle politiche sociali, con il potenziamento dei sostegni economici per le persone fragili, l’attenzione agli anziani, l’inclusione sociale e l’attivazione di servizi e opportunità per i giovani, come laboratori sull’artigianato e spazi dedicati alle loro attività e iniziative.

Il programma di Paola Lungarotti per Bastia Umbra si caratterizza per una visione innovativa e un approccio concreto, volto a migliorare la qualità di vita della comunità attraverso azioni concrete nei diversi ambiti, dalla rivitalizzazione del commercio alla sostenibilità ambientale e all’inclusione sociale.