Crudelia Demon e The Father al Cinema Esperia, con orari da zona bianca

Arriva in sala il poetico film The Father – Nulla è come sembra. Sir Anthony Hopkins ci porta, con la sua potente interpretazione, nel mondo di un anziano affetto da demenza senile. Accanto a lui Olivia (The Crown, La Favorita) nei panni della figlia.

Ancora un’altra settimana per Crudelia, storia della giovane aspirante stilista Estella che di notte si trasforma nella terribile criminale Cruella de Vil (Crudelia De Mon). Emma Stone ed Emma Thompson si fronteggiano in un grande duello… all’ultima crudeltà.

In vista della possibile entrata dell’Umbria in zona bianca abbiamo creato orari per martedì 8 e mercoledì 9 che non prevedono il coprifuoco. Se il coprifuoco dovesse permanere, provvederemo ad aggiornarvi .

Un’ odissea nello spazio della mente del protagonista

THE FATHER – NULLA È COME SEMBRA