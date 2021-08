Chiama o scrivi in redazione

“Letture sotto le stelle”, narrazioni per bambini con Cristiano Schiavolini

Ultimo appuntamento con le letture sotto le stelle di rEstate a Bastia 2021. Il conduttore coinvolgerà i bambini presenti in un piccolo laboratorio artistico, in cui ognuno dei partecipanti realizzerà un personaggio di una storia che verrà raccontata nella seconda parte della performance.

Lo spettacolo previsto ai giardini di Ospedalicchio, sarà spostato presso i Giardini pubblici “Lucio Castellini” in Via Marconi di Bastia Umbra, sempre alle ore 21.00.

Il laboratorio in realtà è solo un piccolo pretesto per entrare all’interno della storia dal titolo “I bambini del grano”.

La storia è ambientata negli Stati uniti, estate del 1952, in un piccolo paese del Middle-West la vita trascorre tranquilla fino a quando arriva uno strano personaggio. L’uomo ben presto incuriosisce i bambini del paese con i suoi disegni e le sue storie, ma il più affascinato di tutti è il piccolo Tommy, ragazzino autistico.

Una storia di amicizia, circondata dall’estivo suono delle cicale, dagli odori del grano maturo e dalla diffidenza degli adulti.

Si tratta di un omaggio a tanta letteratura e cultura cinematografica a partire da “Forrest Gump”, film di Robert Zemekis e a “Uomini e topi” di John Steinbeck, passando per “Stand By Me” di Stephen King fino ad arrivare alla pellicola “Un mondo perfetto” di Clint Eastwood.

L’ingresso è gratuito, è possibile prenotare un posto al link: bit.ly/StorieSospese. L’evento è promosso dal Comune di Bastia Umbra ed è organizzato da Cristiano Schiavolini e Cooperativa Sociale FARE.