Insetti a Bastia Umbra, non sono scarafaggi, ma coleotteri

L’assessore del comune di Bastia Umbra, Francesco Fratellini, appena venuto a conoscenza della presenza degli insetti nel quartiere di XXV Aprile ha chiamato subito il servizio igiene e sanità pubblica che ha risposto evidenziando che “non esiste nessun pericolo e gli insetti sono innocui anche se vederne molti insieme è fastidioso, ma la cosa si risolve da sola. Usare insetticida può causare danni agli animali domestici e non risolve il problema”.

“Non si tratta di scarafaggi/blatte – scrivono servizio igiene e sanità pubblica – da ma di coleotteri terricoli della famiglia dei Carabidi. Sono insetti utili in quanto si cibano di altri insetti che nella calura estiva scarseggiano nel terreno siccitoso. I coleotteri quindi si dirigono nottetempo verso le aree abitate dove trovano, sotto le luci dei lampioni stradali e soprattutto delle abitazioni, insetti in abbondanza. Nelle aree dei giardini condominiali e delle case private trovano inoltre refigerio e trascorrono la notte. Non sortiscono effetti positivi i trattamenti insetticidi in quanto i coleotteri sono molto resistenti ed inoltre si inquinerebbe l’ambiente senza ottenere alcun risultato, tenendo conto che la pullulazione degli insetti avviene in grande numero e che non rivestono un interesse sanitario. In questo periodo per avere una minor presenza di coleotteri è consigliabile tenere spente nei giardini le luci o altrimenti sostituirle con lampade di colore giallo che attira meno gli insetti. Il fenomeno si conclude normalmente in una/due settimane”. Lo stesso episodio accadde, come già segnalato nel precedente articolo, due anni fa a Budino, frazione di Foligno. Stesso problema. Nel giro di poche settimane il problema finì. Il caso di Foligno, per approfondimenti leggi qui

L’intera zona interessata del Quartiere di XXV Aprile è stata disinfestata. Le azioni intraprese

Insetti zona XXV Aprile. L’intera zona interessata del Quartiere di XXV Aprile è stata disinfestata. Le azioni intraprese Ad integrazione di quanto già pubblicato forniamo i dettagli delle azioni intraprese. Da Giovedì scorso, 19 Agosto, alle prime segnalazioni di residenti pervenute al Settore Lavori Pubblici circa la presenza di insetti in via Lago di Garda, con pec. ns. prot.26153 del 19.08.2021 si è provveduto ad inviare la richiesta per l’effettuazione dell’intervento in loco alla Ditta affidataria del servizio di disinfestazione e derattizzazione sul territorio comunale per l’anno corrente: Infest Control srl, con sede in Torgiano, la quale ha provveduto ad effettuare l’intervento di disinfestazione il 20.08.2021 nella via oggetto di segnalazione. A seguito di ulteriori segnalazioni pervenute al settore nella mattinata del 23 Agosto e a seguito delle indicazioni ricevute dal tecnico della Asl competente per territorio, si è provveduto con nota pec ns. prot. 26404 del 23.08.2021 a richiedere un ulteriore intervento di disinfestazione alla Ditta Affidataria del servizio, che questa mattina, 24 Agosto ha eseguito con più operatori un intervento con applicazione di insetticidi piretroidi che ha interessato le aree pubbliche ed in particolare i pozzetti della rete fognaria di via Lago di Garda e tutte le vie limitrofe, tutta l’area di Villaggio XXV Aprile.