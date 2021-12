Chiama o scrivi in redazione

La conferenza concerto “Prepariamoci all’opera” venerdì 3 dicembre

Una Conferenza concerto che aiuterà ad approfondire le Opere in programma per questo anno accademico nel “Sentiero dell’Anima”, per il Corso “Sentire la Musica”.

Un incontro dedicato all’Opera, condotto da Elisa Tonelli, con Chang Chiung Wen soprano e Lucia Sorci al pianoforte.

Fonte Ufficio Stampa

Comune di Bastia Umbra

Nell’ambito dei corsi di Università Libera del Comune di Bastia Umbra – Assessorato alla Cultura, una serata dedicata al mondo della musica lirica e dell’opera, ingresso gratuito. Saranno eseguite arie tratte dalle tre opere scelte da Unilibera per il corso del corrente anno.

Una serata aperta a tutti, (con green pass) anche a chi non assisterà alle opere in programma “Tosca” – Puccini , “Lucia di Lammermoor” – Donizetti , “Don Giovanni” – Mozart