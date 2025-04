Mela-Zavattoni al Cinema Esperia con “Suoni dal cassetto”

Prospettive 2025: Occidente celebra la fusione perfetta tra pianoforte e chitarra

Mela-Zavattoni – Un evento musicale straordinario ha riempito il Cinema Esperia di Bastia Umbra, nell’ambito del festival Prospettive 2025: Occidente. Protagonisti della serata sono stati Mauro Mela e Stefano Zavattoni, che con il loro spettacolo Suoni dal cassetto hanno regalato al pubblico un’esperienza sonora unica, dimostrando come due strumenti apparentemente distanti come il pianoforte e la chitarra possano fondersi in armonia.

L’esibizione ha messo in luce la complessità di far dialogare questi due strumenti, notoriamente difficili da abbinare per differenze di timbro, estensione e volume. Eppure, il duo è riuscito a creare un equilibrio perfetto, trasportando gli spettatori in una dimensione sonora ricca e coinvolgente. Occidente, tema centrale dell’edizione 2025 del festival, è stato interpretato attraverso una performance che ha superato ogni aspettativa, trasformando la musica in un vero e proprio viaggio emozionale.

Non si è trattato di un semplice concerto, ma di un’immersione in un linguaggio musicale profondo e innovativo, capace di stupire anche chi non era abituato a simili esperienze. Il pubblico, attento e partecipe, ha contribuito al successo della serata, confermando il crescente interesse per le proposte artistiche di Prospettive.

Un ringraziamento speciale va ai due artisti, Mauro Mela e Stefano Zavattoni, che con maestria hanno guidato gli spettatori in questo percorso sonoro, dimostrando ancora una volta la loro eccezionale competenza e sensibilità musicale.

Intanto, l’organizzazione del festival ha annunciato che nei prossimi giorni sarà pubblicato, sul sito del Comune di Bastia Umbra e sui canali social ufficiali, il link per prenotare il prossimo appuntamento: la conferenza del 24 maggio 2025 tenuta da Padre Enzo Fortunato, intitolata Papa Francesco, in memoria del Pontefice scomparso il 21 aprile 2025. Un nuovo momento di riflessione e cultura che si aggiunge al già ricco programma di Prospettive 2025: Occidente.