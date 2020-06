Arriva il cinema all’aperto, ci siamo, Cinelido Esperia dal 1 luglio

inema all’aperto anche a Bastia Umbra, è “CInelindo Esperia“. Il cinematografo sotto le stelle comincerà le sue proiezioni il 1 luglio, location: la strada “Rivierasca”. Sarà possibile assistere secondo quelle che sono le regole previste per il distanziamento sociale.

E’ un progetto che arriva dal nazionale, Anec, dove si è inserita anche ANEC Umbria con una proposta autonoma denominata “Umbria estate al cinema”. Il progetto ha previsto l’attivazione di arene estive, drive-in e rassegne programmate per tutto il periodo estivo fino al 30 settembre). Progetto che interesserà tutto il territorio regionale, in particolare le città già dotate di sale cinematografiche.

Come spiega più dettagliatamente Piero Sacco, vicepresidente ANEC della Regione Umbria: “Riteniamo che ANEC Umbria e gli esercenti cinematografici associati, in quanto imprese attive tutto l’anno e in questa fase tra i soggetti più colpiti dall’emergenza, sono gli interlocutori privilegiati per la realizzazione nei rispettivi territori di iniziative legate allo specifico cinematografico.”

Gli esercenti associati che hanno aderito all’iniziativa attiveranno il progetto nelle città di Perugia (per la quale sarà prevista l’attivazione sia dello spazio arena che del cinema in drive-in), Castiglione del Lago, Città di Castello, Bastia Umbra, Foligno, Marsciano, Passignano sul Trasimeno, Spoleto, Terni, Todi e Umbertide.

Un progetto, a Bastia Umbra, fortemente voluto dalla Amministrazione comunale.