Rassegna corale nazionale Città di Bastia il 9 ottobre a Santa Croce

Associazione Corale “Città di Bastia” presenta la XI edizione della “Rassegna Corale Nazionale Città Di Bastia” in programma per la serata del 9 ottobre presso la Chiesa di Santa Croce,espressione della sezione giovanile dell’Associazione diretto da Stefania Piccardi, ed il Coro Artemia, di Torviscosa (UD), diretto da Denis Monte.

di Monica Falcinelli

Ufficio del sindaco

Si tratta di un importante scambio culturale, dato che i due cori si erano già incontrati presso la Basilica di Aquileia il 5 settembre 2020, per un omaggio al maestro Orlando Dipiazza (1929-2013), in occasione della rassegna “Concerti in Basilica”, trasmessi in streaming internazionale. Il coro Artemia presenterà in questa occasione un repertorio di musica profana.

Con il patrocinio del Comune di Bastia Umbra Assessorato alla Cultura e della Parrocchia di San Michele Arcangelo.