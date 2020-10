Coronavirus Bastia, 42 gli attuali positivi, 7 i ricoverati

Sono 42 gli attualmente positivi a Bastia Umbra, 2 in più nelle ultime 24 ore. Di queste persone 7 sono ricoverate negli ospedali (nessuno in terapia intensiva) e 35 sono in isolamento contumaciale. Sono 92 i contagiati in totale dall’inizio della pandemia, 49 i guariti nel complesso e un deceduto.