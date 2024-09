Inizia la 62ª Edizione del Palio de San Michele a Bastia Umbra

La 62ª Edizione del Palio de San Michele, una delle manifestazioni più emblematiche di Bastia Umbra, è pronta a prendere il via. Il festival, che celebra la storia e le tradizioni locali, si svolgerà dal 19 al 29 settembre 2024, promettendo dieci giorni di eventi e competizioni che coinvolgeranno residenti e visitatori.

Inizio e Cerimonie

L’apertura ufficiale del Palio è programmata per giovedì 19 settembre. La giornata inizierà con l’apertura delle taverne enogastronomiche dei quattro rioni: Portella, San Rocco, Sant’Angelo, e Moncioveta. I visitatori avranno l’opportunità di assaporare i piatti tipici della cucina umbra preparati dai membri dei rioni stessi. Alle 19:30, si svolgerà la Cerimonia di Apertura, un evento che include la Benedizione degli Stendardi e dei Mantelli dei rappresentanti dei rioni. Questa celebrazione segnerà ufficialmente l’inizio della manifestazione e sarà trasmessa in diretta streaming sui siti web ufficiali www.paliodesanmichele.it

In questa cerimonia, sarà presentato il Palio 2024, realizzato dall’artista napoletana Lucia Fiore, e il Minipalio 2024, disegnato da Lorenzo Zampa, studente della 2a C della Scuola secondaria di I° grado “Colomba Antonietti” di Bastia Umbra.

Sfilate

Il cuore del Palio è rappresentato dalle sfilate, che si svolgeranno dal 20 al 23 settembre in Piazza Mazzini, recentemente ristrutturata. Queste sfilate sono caratterizzate da spettacoli teatrali e scenografici che coinvolgono tutti i membri dei rioni. Ogni giorno, un rione diverso presenterà una performance con scenografie fisse e mobili, offrendo uno spettacolo unico.

Il programma delle sfilate è il seguente:

20 settembre: Rione Portella con “ETCIÙ!”

21 settembre: Rione San Rocco con “DILLO ALLA LUNA”

22 settembre: Rione Sant’Angelo con “ASPETTA UN ATOMO”

23 settembre: Rione Moncioveta con “BLACKOUT”

Le sfilate non sono solo una celebrazione della cultura, ma anche un’importante occasione per i talenti locali di esibirsi. Molti attori di Bastia Umbra hanno iniziato la loro carriera proprio durante il Palio, e alcuni di loro hanno ottenuto riconoscimenti a livello nazionale grazie alla loro partecipazione.

Giochi e Lizza

Il 26 settembre si svolgeranno i Giochi in piazza, che rappresentano una delle principali sfide tra i rioni. I Giochi includeranno diverse competizioni tradizionali come il Tiro alla Fune, la Corsa con i Sacchi, e l’Albero della Cuccagna, che metteranno alla prova le abilità e la cooperazione dei partecipanti.

Il 28 settembre sarà il giorno dedicato alla Lizza, una storica staffetta che coinvolge sedici atleti, quattro per rione, in una corsa di 4×400 metri tra due bidoni posti agli estremi di Piazza Mazzini. La Lizza rappresenta il culmine della competizione e, al termine della gara, verrà decretato il vincitore del Palio. La giuria tecnica assegnerà il Palio 2024 in base ai punteggi ottenuti nelle sfilate, nei Giochi e nella Lizza.

Giuria e Critici

La giuria tecnica di quest’anno comprende personalità di spicco nel panorama dello spettacolo:

Gianfranco Anzini, regista e autore televisivo, in qualità di Presidente di Giuria.

Alessandra Canettieri, mezzosoprano.

Anna Tangredi, attrice.

Laura Soprani, scenografa e artista.

Alberto Bassetti, scrittore teatrale e regista.

Lia Francesca Morandini, costumista.

Biglietti e Vendite

La biglietteria per il Palio de San Michele 2024 è già operativa. I biglietti per le sfilate sono in vendita dal 4 settembre presso Sofà Eventi e Comunicazione, situato in via Garibaldi 3 a Bastia Umbra. I biglietti per i Giochi, la Lizza e il Minipalio saranno disponibili dal 18 settembre. La biglietteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 19:30 e durante i giorni degli eventi fino all’inizio degli spettacoli. I biglietti possono essere acquistati anche online sui siti www.paliodesanmichele.it e www.ticketitalia.com.

È importante ricordare che i bambini devono avere un biglietto d’ingresso regolare e non è permesso tenerli seduti in braccio sugli spalti durante gli spettacoli. I biglietti ridotti sono disponibili per i bambini fino a 10 anni.

I prezzi dei biglietti sono i seguenti:

Sfilate: Settore 1 €6,00 (intero) / €4,00 (ridotto), Settore 2 €11,00 (intero) / €8,00 (ridotto), Settore 3-5 €13,00 (intero) / €10,00 (ridotto)

Abbonamenti Sfilate (Settori 3-5): €48,00 (intero) / €24,00 (ridotto)

Minipalio: €3,00 (posto unico non numerato)

Giochi: €10,00 (posto unico non numerato)

Lizza: €10,00 (posto unico non numerato)

Per ulteriori dettagli e informazioni, è possibile contattare l’infoline della biglietteria al numero 351.7339534.

Programma Eventi Collaterali

Oltre agli eventi principali, il Palio de San Michele 2024 include anche iniziative collaterali:

Dal 1 al 23 settembre: “Palio… il dietro le quinte” 2024, 13° concorso fotografico a cura dell’Ente Palio de San Michele.

Dal 14 al 29 settembre: Mostra d’arte Contemporanea “Stili a confronto” presso l’Auditorium Sant’Angelo, a cura dell’Ente Palio de San Michele e Giuliano Belloni.

Dal 25 al 29 settembre: Mostra delle 30 foto finaliste del concorso “Palio… il dietro le quinte” 2024 presso l’Auditorium Sant’Angelo.

Dal 20 al 23 settembre: Gara Gastronomica nelle Taverne Rionali 2024, a cura della Pro Loco di Bastia Umbra.

Con una vasta gamma di eventi e competizioni, il Palio de San Michele rappresenta una celebrazione unica delle tradizioni locali, unendo la comunità e attirando visitatori da tutta Italia.