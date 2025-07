Bastia Umbra svela il bosco urbano lungo il fiume Chiascio

Percorso naturalistico e attività per famiglie il 13 luglio

Domenica 13 luglio, dalle 9:30 alle 12:30, Bastia Umbra accoglie la decima edizione della Festa dei Boschi con un evento che porterà cittadini e visitatori alla scoperta del paesaggio fluviale del Chiascio. L’iniziativa, parte del programma promosso dalla Regione Umbria in sinergia con il FAI – Bosco di San Francesco, prevede un’esplorazione guidata nell’area della Chiusa del fiume, nei pressi del Ponte di Bastiola, uno dei luoghi più emblematici del territorio comunale.

La manifestazione è stata curata dagli Assessorati alla Cultura e all’Ambiente del Comune di Bastia Umbra, con la collaborazione di UniLibera, Pro Loco Bastia Umbra, Associazione Riambientiamoci e il gruppo Sei de la Bastiola… SI! Il punto di partenza sarà l’accesso al sentiero in Via Carmelo Battaglia. È consigliato portare binocoli per l’osservazione della fauna e repellenti contro gli insetti; per i più piccoli sono raccomandati abiti comodi, cappellini e protezione solare. L’Unicoop Etruria, Sezione Soci Francigena, offrirà acqua e snack a tutti i partecipanti.

La mattinata prevede un programma di attività naturalistiche e culturali pensate per un pubblico ampio, con l’obiettivo di sensibilizzare alla tutela dell’ambiente e riscoprire i valori storici e identitari dell’area. Tra i protagonisti della giornata figurano esperti e studiosi del territorio: lo zoologo Luigi Armentano, l’agrotecnica e naturalista Chiara Proietti, l’agronoma Giulia Rossi e lo studioso di storia locale Raniero Stangoni. Insieme a loro, anche alcune testimonianze della tradizione del carrettiere, antica figura legata al lavoro in prossimità del fiume.

Uno dei momenti centrali sarà l’individuazione degli alberi monumentali, primo passo verso la possibile inclusione di alcuni esemplari nel registro nazionale. Lungo il percorso saranno predisposte postazioni per l’osservazione diretta della fauna e degli habitat fluviali, con l’analisi di foglie, cortecce e sottobosco per comprendere le caratteristiche della vegetazione presente.

Un approfondimento sarà dedicato alla confluenza dei corsi d’acqua e alla formazione dell’Insula, con riferimenti alla geografia storica del luogo. Non mancherà un focus sugli antichi usi delle rive del fiume, come il trasporto di ghiaia, pietre e materiali naturali, con riferimenti ai mestieri che un tempo animavano questi spazi.

Parallelamente, l’Associazione Riambientiamoci allestirà una mostra fotografica dal titolo Volatili e altra fauna lungo le sponde del Chiascio, con immagini scattate da Paolo Esposito, incentrate sugli uccelli e gli animali che popolano l’ambiente ripariale.

In programma anche iniziative rivolte ai più giovani. La Pro Loco Bastia Umbra propone un’estemporanea di pittura destinata a ragazzi, con prenotazione obbligatoria entro le ore 19:00 di venerdì 11 luglio presso la sede di Piazza Mazzini. I materiali saranno messi a disposizione dall’organizzazione.

La Biblioteca comunale Alberto La Volpe curerà invece il laboratorio “Piccoli Esploratori d’Arte nel Bosco”, rivolto ai bambini. L’attività prevede una serie di momenti ludico-creativi come la caccia agli oggetti naturali, la realizzazione di disegni collettivi ispirati al bosco e attività di condivisione all’interno di un cerchio conclusivo. Tutti i materiali necessari saranno forniti dalla biblioteca stessa.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche regionali orientate alla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale dell’Umbria, offrendo un’occasione per vivere il territorio in maniera partecipativa e consapevole. L’area del Chiascio, solitamente poco frequentata, si trasforma per un giorno in spazio attivo di conoscenza, educazione e memoria.

L’evento rappresenta inoltre un’opportunità per promuovere il concetto di “bosco urbano” come risorsa identitaria e ambientale, integrata nel contesto cittadino e fruibile da comunità e famiglie. La Festa dei Boschi, giunta alla sua decima edizione, si conferma così come appuntamento di rilievo per l’educazione ambientale e il turismo esperienziale nel cuore dell’Umbria.