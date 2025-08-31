Alberi abbattuti vicino scuola in via Martiri delle Foibe a Bastia Umbra

Ripetuti episodi notturni in via Martiri delle Foibe

In via Martiri delle Foibe a Bastia Umbra, la strada che conduce al nuovo complesso scolastico del quartiere, si moltiplicano gli episodi di abbattimento notturno di alberi. Negli ultimi giorni sono stati segnalati diversi casi che hanno destato forte preoccupazione tra i residenti, convinti che non si tratti di eventi naturali ma di veri e propri atti vandalici.

La scorsa settimana un primo albero era stato trovato al suolo e la notizia aveva già suscitato attenzione, finendo anche sulla stampa locale. Nelle ultime ore la scena si è ripetuta: un’altra pianta è stata divelta nella stessa zona, suscitando indignazione tra coloro che quotidianamente frequentano l’area.

Secondo le testimonianze raccolte, gli alberi non mostrerebbero segni riconducibili a un fenomeno meteorologico. Le radici non risultano sradicate, ma i tronchi appaiono rotti e spezzati in modo netto, lasciando pensare a un danneggiamento intenzionale.

Alcuni cittadini hanno anche escluso l’ipotesi di un crollo provocato dal vento, osservando che le piante erano di piccole dimensioni e protette da altre alberature che avrebbero funzionato da schermo naturale contro eventuali raffiche.

Un passante, che aveva percorso la via nella mattinata, ha confermato che l’ultima pianta risultava ancora integra fino al giorno precedente. Ciò fa ritenere che l’abbattimento sia avvenuto durante le ore notturne, rafforzando l’idea di un gesto compiuto volontariamente da ignoti.

Oltre al danno ambientale, cresce il senso di abbandono: la prima pianta caduta è rimasta per giorni sul posto, senza che fosse rimossa o sostituita. Per i residenti, questo rappresenta un segnale di scarsa attenzione verso il decoro urbano e la cura degli spazi pubblici, aggravando la percezione di insicurezza.