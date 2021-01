Reati a Bastia sono calati, sul risultato Lega vi vuol mettere il cappello

Il 3 dicembre scorso, durante la visita nel nostro Comune il Prefetto di Perugia Armando Gradone ha relazionato su quello che sono i dati relativi ai fatti criminosi nel nostro territorio nell’ultimo quinquennio. Il dato interessante e confortante come già riportato nel comunicato relativo all’incontro, è che nel 2019 i reati a Bastia erano notevolmente diminuiti rispetto all’anno precedente (fino al 26% in meno).

Il trend di forte diminuzione si è riconfermato anche per l’anno 2020 (30% in meno rispetto al 2019) anche se quest’anno non può fare statistica causa Covid-19. Tra i presenti anche la rappresentanza della Lega.

Pur di attaccare il cappello su quanto questa Amministrazione sta realizzando in tema di sicurezza e videosorveglianza, le consigliere della Lega sembrano sconfessare i dati sopra riportati oltre l’aver dimenticato che la sicurezza è uno degli obiettivi prioritari del mandato di questa amministrazione, mandato bocciato proprio da loro nella seduta consiliare di approvazione.

Le lezioni spicciole di buon governo sono parole vuote e lo dovrebbe sapere bene la consigliera leghista Degli Esposti che ha avuto la Delega alla Sicurezza nella passata legislatura e oggi occupa gli scranni dell’opposizione.

Continuiamo a lavorare su quanto non è stato fatto, o fatto a metà per la nostra città, con i fatti e con impegno, per tutti i nostri cittadini e le nostre cittadine. Anche nei vicoli saranno installate le videocamere come stiamo facendo dove non ci sono o non erano state pensate da chi prima di noi ha operato per la sicurezza. La volpe e l’uva? Forse Esopo è sempre una buona lettura nelle lunghe giornate invernali.

Valeria Morettini Assessore con Delega alle Politiche di sicurezza urbana e viabilità