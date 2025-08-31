Bastia Umbra, i gruppi di minoranza salutano la dirigente Barbanera

Ringraziamento ufficiale per l’impegno educativo e benvenuto al nuovo preside

I gruppi consiliari di minoranza del Comune – Civica per Bastia, Paola Lungarotti Sindaco, Forza Italia e Fratelli d’Italia – hanno reso pubblico un messaggio di ringraziamento alla dirigente scolastica Monica Barbanera, che ha guidato negli ultimi anni la Direzione Didattica Don Bosco di Bastia Umbra.

Nel testo, i consiglieri sottolineano come la dirigente abbia saputo svolgere con attenzione e passione il proprio incarico, accompagnando generazioni di studenti lungo un percorso formativo non soltanto accademico ma anche umano, fondato su principi di responsabilità, partecipazione e inclusione.

Un impegno che, secondo le minoranze consiliari, ha permesso alla scuola di rappresentare un punto di riferimento per l’intera città, rafforzando il dialogo con le famiglie e con il territorio, e arricchendo l’offerta didattica con numerosi progetti culturali ed educativi.

I firmatari hanno rimarcato inoltre come la dott.ssa Barbanera abbia saputo favorire la collaborazione tra istituzioni e cittadini, contribuendo in maniera significativa alla crescita civica della comunità bastiola. “Il suo lavoro – evidenziano – resterà patrimonio di tutti e rappresenterà un esempio per chi continuerà a operare nel settore educativo”.

Accanto al saluto, i gruppi di minoranza hanno anche rivolto un caloroso augurio di buon lavoro al nuovo dirigente scolastico, Michele Baldassarri, chiamato a raccogliere il testimone e a dare continuità al percorso avviato, con la prospettiva di introdurre nuove idee e progetti a servizio degli studenti.

Il comunicato porta le firme dei consiglieri Catia Degli Esposti e Fabrizio Raspa (Civica per Bastia), Giulio Provvidenza (Paola Lungarotti Sindaco), Moreno Ricci (Gruppo Misto – Forza Italia), Stefano Santoni e Francesca Sforna (Fratelli d’Italia).