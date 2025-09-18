Bastia Umbra, arrestato 27enne per spaccio di cocaina

Carabinieri sorprendono l’uomo durante un controllo stradale

Durante un servizio di controllo sul territorio, i Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra hanno tratto in arresto un 27enne di nazionalità albanese, sorpreso in flagranza di reato mentre cedeva una dose di cocaina. L’episodio è avvenuto lungo una delle principali arterie del comune, dove era stato istituito un posto di controllo, attirando l’attenzione dei militari su un veicolo sospetto. Come riporta il Comando Provinciale Carabinieri di Perugia, il giovane è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale e veicolare. All’interno dell’auto sono state rinvenute due dosi di cocaina aggiuntive, pronte per la vendita, per un totale di 2,5 grammi, oltre a 460 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività illecita.

Accompagnato in caserma, il 27enne è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio e trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Compagnia Carabinieri di Assisi. Successivamente, il rito direttissimo ha portato alla convalida dell’arresto da parte del Giudice del Tribunale di Perugia, che ha disposto per l’indagato il divieto di dimora nella provincia, accogliendo la richiesta della Procura. L’operazione, secondo quanto riferito dal Comando, rientra in un più ampio programma di azioni preventive e repressive dell’Arma, mirate a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, anche nei centri urbani di piccole dimensioni.