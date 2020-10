Covid-19 a Bastia, i positivi sono saliti a 30 di cui 11 asintomatici

Come su tutto il territorio nazionale, stiamo registrando anche nel nostro territorio un aumento di casi positivi al Coronavirus. A fronte di tanti guariti, e questo è un elemento di speranza e ottimismo, i positivi sono saliti a 30 di cui 11 asintomatici. Di fronte all’acuirsi del contagio c’è un solo modo di reagire e contrastare: rispetto, rispetto delle norme basilari. Non ci stancheremo mai di raccomandare l’uso della mascherina quando non ricorrono le condizioni di distanziamento necessario, rispettare le distanze minime, areare gli ambienti, lavarsi spesso le mani. In altre parole, tenere sempre presenti le norme igieniche e sanitarie prescritte. Non ci vuole tanto. Siamo una comunità forte, seria, responsabile: dimostriamolo. Non diamo modo di ritornare indietro o peggio ancora di rimanere in un tempo sospeso senza prospettive e speranze.