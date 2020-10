Blitz forze dell’ordine in centro storico, sindaco e assessore, grazie

Il Sindaco, l’Assessore alle Politiche di Sicurezza Urbana e gli Amministratori tutti ringraziano le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale che nella serata del 30 settembre u.s. hanno effettuato un controllo capillare nel territorio di Bastia Umbra. Una risposta alle richieste dell’Amministrazione e della cittadinanza, anticipata dall’incontro di carattere tecnico avutosi lunedì scorso presso la Stazione dei Carabinieri di Bastia Umbra fra le Forze di Polizia e la partecipazione della Comandante della Polizia Locale e l’Assessore Valeria Morettini, per definire le scelte operative e coordinare azioni di controllo nel territorio.

E per questo ne siamo molto grati. La loro presenza, il loro intervento sono a dimostrazione e sostegno che il bisogno di sicurezza da parte dei cittadini necessita anche di queste azioni forti ed incisive per non far venir meno il senso di cittadinanza e di comunità.

Alle azioni di contrasto delle attività illecite, si aggiungono le azioni della nostra Amministrazione Comunale volte al rafforzamento della sicurezza a beneficio dei cittadini: ricordiamo a tal proposito che stiamo lavorando per incrementare il sistema di video sorveglianza, portare a termine la convenzione con le forze dell’ordine locali per il collegamento diretto delle telecamere di videosorveglianza, le quali avranno così accesso, in tempo reale, alle immagini riprese, attuare il controllo di vicinato che prevede la partecipazione attiva dei cittadini nelle azioni di prevenzione e tutela della sicurezza urbana.

Grazie, la vostra presenza ci rincuora e ci rafforza.

Il Sindaco Paola Lungarotti e L’Assessore Valeria Morettini