Incendio nella notte a Bastia Umbra, a fuoco il Maury’s di Bastiola 🔴📸 FOTO E VIDEO

Incendio nella notte a Bastia, a fuoco il Maury’s di Bastiola

Paura nella notte per un incendio a Bastia Umbra, per l’esattezza al Maury’s di Bastiola, la grande distribuzione specializzata per la vendita dei prodotti per la casa. Le fiamme hanno distrutto la struttura che si trova in Viale del Popolo. Sul posto i vigili del fuoco di Perugia, Foligno, Assisi. In supporto operativo alle squadre sono stati inviati anche mezzi NBCR e altri tre mezzi provenienti dalla sede aeroportuale. Con loro anche il funzionario dei vigili del fuoco, i tecnici ARPA e personale della Polizia di Stato.

Non si conoscono le cause dell’incendio, ma fonti ufficiali dicono che non si tratta di dolo, ma le indagini sono state avviate senza escludere nulla. I soccorritori sono stati impegnati per tutta la notte e buona parte del mattino, perché all’alba la struttura ancora bruciava. L’area è stata completamente transennata per la sicurezza e per verificare anche le condizioni di stabilità dell’immobile che è stato sventrato in due parti. Le fiamme hanno distrutto anche il resto del negozio. I vigili del fuoco sono però riusciti a salvare il supermercato Penny Market che si trova accanto. L’incendio è scoppiato intorno alle ore 1.

Intenso lavoro per i tecnici Arpa Umbria sull’area interessata dal terribile incendio di questa notte. Il personale di Arpa Umbria si è subito attivato per verificare la situazione e le conseguenze a livello ambientale. Sul posto è stato immediatamente installato un campionatore di emergenza Echo Emergency, che consente il campionamento e il monitoraggio delle polveri e dei microinquinanti. Nelle prossime ore, sul portale dell’Agenzia saranno pubblicati tutti i risultati delle analisi e dei rilevamenti condotti sul campo. Oltre a questo saranno campionate le acque di spegnimento