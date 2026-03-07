Moncioveta riceve le chiavi del nuovo spazio a Bastia Umbra

La sede rionale garantisce socialità e crescita al Comune

La mattinata di sabato 7 marzo 2026 segna una tappa fondamentale per il tessuto associativo di Bastia Umbra. Con una cerimonia ufficiale che ha visto la partecipazione delle massime cariche cittadine, sono state consegnate le chiavi del nuovo centro destinato al Rione Moncioveta. L’evento ha registrato la presenza del primo cittadino Erigo Pecci, accompagnato dalla presidente dell’Ente Palio Federica Moretti e dalla capitana rionale Aurora Panzolini. Al loro fianco, a testimoniare l’importanza istituzionale del momento, i consiglieri comunali Lombardi, Raspa e Ciuchicchi.

Un traguardo amministrativo condiviso

L’apertura di questa struttura non rappresenta soltanto un taglio del nastro, ma il punto d’arrivo di una programmazione burocratica complessa. Il percorso, iniziato durante la passata consiliatura, ha trovato la sua definitiva attuazione grazie all’impegno profuso dall’attuale compagine di governo locale. Il sindaco Pecci ha sottolineato come la continuità amministrativa sia stata la chiave per dotare il rione di una casa stabile. Si tratta di un’operazione che trasforma un progetto su carta in un luogo fisico, capace di generare valore aggiunto per l’intera area urbana coinvolta.

Funzioni sociali e legame con il Palio

L’edificio è stato concepito con una doppia anima. In prima battuta, fungerà da quartier generale operativo per tutte le attività connesse al Palio de San Michele, offrendo spazi adeguati per la progettazione e la logistica delle sfilate e degli eventi rionali. Tuttavia, la visione dell’amministrazione e dell’Ente Palio punta più in alto: la sede dovrà operare come un motore di aggregazione attivo tutto l’anno. L’obiettivo è favorire l’inclusione sociale e la partecipazione dei cittadini, rendendo il rione un presidio territoriale dinamico anche al di fuori del periodo delle festività settembrine.

Sinergia tra uffici e prospettive future

Il successo dell’operazione è frutto di un coordinamento tecnico meticoloso. Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli uffici municipali per la gestione delle procedure di assegnazione. Il ruolo dell’Ente Palio resterà centrale nella supervisione logistica e nel coordinamento tra le diverse anime della festa. Questo passaggio di consegne è considerato un punto di partenza per potenziare le capacità ricreative e organizzative della compagine rionale, consolidando quel senso di appartenenza che da sempre caratterizza la comunità locale.

Sviluppi per Portella e San Rocco

L’intervento odierno non esaurisce l’agenda dei lavori pubblici legati alle tradizioni cittadine. L’Amministrazione comunale ha infatti ribadito la volontà di procedere con lo stesso vigore verso la risoluzione delle criticità logistiche che interessano gli altri rioni. L’attenzione resta alta per trovare sistemazioni definitive a Portella e San Rocco. La strategia complessiva mira a garantire a ogni realtà rionale luoghi idonei e sicuri, assicurando così la piena valorizzazione delle tradizioni storiche e il rafforzamento della coesione sociale all’interno del perimetro cittadino.

