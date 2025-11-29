Bastia Umbra lancia il contest “Vetrine, Balconi e Presepi”

Cittadini e commercianti invitati a decorare la città a Natale

Bastia Umbra si prepara a illuminarsi in vista delle festività natalizie con il contest “Vetrine, Balconi e Presepi”, promosso da Confcommercio Bastia Umbra in collaborazione con il Comune. L’iniziativa invita cittadini, famiglie e commercianti a partecipare attivamente alla decorazione della città, contribuendo a creare un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Il contest è articolato in tre categorie principali: vetrine, balconi e presepi. I partecipanti possono iscriversi inviando una fotografia della propria creazione tramite WhatsApp al numero 346 1301115, indicando chiaramente la categoria scelta. La proposta comprende qualsiasi forma di allestimento natalizio: vetrine di negozi addobbate, composizioni sui balconi, presepi artigianali o installazioni creative che richiamino lo spirito delle festività.

Tutte le immagini ricevute saranno raccolte in un portale dedicato, accessibile al pubblico, dove sarà possibile visionarle e votare quelle ritenute più meritevoli. La piattaforma online permetterà quindi di coinvolgere l’intera comunità nella scelta delle creazioni più originali e significative, dando spazio alla partecipazione collettiva. Il link per consultare e votare le fotografie è: https://devhook.it/it/votazioni-natale-bastia-umbra/.

La competizione prevede premi per i primi tre classificati di ciascuna categoria. Tuttavia, l’obiettivo principale del contest non è solo quello di selezionare vincitori, ma anche di realizzare un mosaico urbano di luci, colori, tradizioni e innovazione. L’iniziativa punta a rafforzare il senso di comunità e a trasformare Bastia Umbra in una città vivace e luminosa durante il periodo natalizio.

La partecipazione può riguardare sia attività commerciali, sia abitazioni private, incentivando così il coinvolgimento di un ampio spettro della comunità.