Bastia Umbra lancia il contest “Vetrine, Balconi e Presepi”

29 Novembre 2025 Intrattenimento, Notizie, Ultime notizie
Bastia Umbra lancia il contest “Vetrine, Balconi e Presepi”

Cittadini e commercianti invitati a decorare la città a Natale

Bastia Umbra si prepara a illuminarsi in vista delle festività natalizie con il contest “Vetrine, Balconi e Presepi”, promosso da Confcommercio Bastia Umbra in collaborazione con il Comune. L’iniziativa invita cittadini, famiglie e commercianti a partecipare attivamente alla decorazione della città, contribuendo a creare un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Il contest è articolato in tre categorie principali: vetrine, balconi e presepi. I partecipanti possono iscriversi inviando una fotografia della propria creazione tramite WhatsApp al numero 346 1301115, indicando chiaramente la categoria scelta. La proposta comprende qualsiasi forma di allestimento natalizio: vetrine di negozi addobbate, composizioni sui balconi, presepi artigianali o installazioni creative che richiamino lo spirito delle festività.

Tutte le immagini ricevute saranno raccolte in un portale dedicato, accessibile al pubblico, dove sarà possibile visionarle e votare quelle ritenute più meritevoli. La piattaforma online permetterà quindi di coinvolgere l’intera comunità nella scelta delle creazioni più originali e significative, dando spazio alla partecipazione collettiva. Il link per consultare e votare le fotografie è: https://devhook.it/it/votazioni-natale-bastia-umbra/.

La competizione prevede premi per i primi tre classificati di ciascuna categoria. Tuttavia, l’obiettivo principale del contest non è solo quello di selezionare vincitori, ma anche di realizzare un mosaico urbano di luci, colori, tradizioni e innovazione. L’iniziativa punta a rafforzare il senso di comunità e a trasformare Bastia Umbra in una città vivace e luminosa durante il periodo natalizio.

La partecipazione può riguardare sia attività commerciali, sia abitazioni private, incentivando così il coinvolgimento di un ampio spettro della comunità.

Articoli correlati

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*