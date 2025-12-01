Angelana vince il derby, Bastia punito dagli errori

Sedran e Salis firmano il successo giallorosso

Il derby tra Bastia e Angelana, disputato al “Carlo Degli Esposti” davanti a un pubblico numeroso, ha visto prevalere la formazione giallorossa grazie a due episodi chiave che hanno indirizzato la gara. Il Bastia ha iniziato con buon ritmo, creando occasioni con Del Prete e Bagnolo, ma senza riuscire a concretizzare. L’episodio più vicino al gol è stato il palo colpito da Bigarelli al 32’, subito punito dall’Angelana tre minuti dopo: Sedran, ex della partita, ha insaccato da pochi passi sfruttando una palla vagante in area.

Nella ripresa, al 51’, un errore del portiere Belia ha consegnato a Salis la palla del raddoppio, spegnendo le speranze dei biancorossi. Da quel momento il Bastia ha mantenuto possesso sterile, senza riuscire a impensierire la retroguardia avversaria. L’Angelana ha gestito con ordine, meritando il successo finale.

Il tecnico Tomassoli ha provato a cambiare volto alla squadra con i cambi, ma la lucidità offensiva non è tornata. Recchi, dall’altra parte, ha visto i suoi capitalizzare al meglio le occasioni. Il Bastia dovrà ora reagire in vista del prossimo derby contro la Narnese, mentre l’Angelana festeggia tre punti pesanti che rafforzano morale e classifica.