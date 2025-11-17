Formazione e lavoro, Bastia Umbra rafforza l’intesa con TUCEP

Nuove opportunità per giovani e cittadini grazie alla convenzione

La Giunta comunale di Bastia Umbra ha approvato il rinnovo della collaborazione con TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme, associazione riconosciuta dalla Regione Umbria e impegnata da anni nella formazione professionale, universitaria e continua. L’accordo conferma la concessione di un locale comunale in via Cesare Battisti 11, destinato a ospitare percorsi formativi rivolti alla cittadinanza, con particolare attenzione ai giovani, alla riqualificazione delle competenze e all’inserimento nel mondo del lavoro.

La convenzione, della durata annuale e rinnovabile, prevede l’utilizzo degli spazi secondo un calendario condiviso con l’Ente. L’assessore Ermanno Cormanni ha sottolineato come investire nella formazione significhi rafforzare il legame tra istituzioni, imprese e cittadini, creando nuove opportunità di crescita e occupazione e valorizzando l’associazionismo quale strumento di coesione sociale.

TUCEP, realtà senza fini di lucro, nasce con l’obiettivo di connettere il mondo del lavoro con quello della formazione e della ricerca, promuovendo orientamento professionale e inclusione. La collaborazione con Bastia Umbra, avviata nel 2020, si inserisce nelle linee programmatiche del mandato 2024–2029, che pongono al centro la formazione dei mestieri in sinergia con aziende e realtà territoriali.

Nei prossimi mesi sarà reso noto il calendario delle attività, che comprenderà corsi, seminari e iniziative mirate a favorire l’accesso dei cittadini a nuove competenze spendibili nel mercato del lavoro. L’accordo rappresenta un passo concreto verso una politica di sviluppo locale fondata sulla crescita culturale e professionale, con l’intento di rendere Bastia Umbra un punto di riferimento per la formazione in Umbria.