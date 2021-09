PD, messa in sicurezza accesso Punto Vaccinale è una nostra vittoria politica

Finalmente, dopo la nostra segnalazione tramite la stampa locale, l’Amministrazione ha deciso di mettere in sicurezza la strada in uscita del Punto Vaccinale ex Isa. Il Comune ha provveduto a tale sistemazione stradale, che riteniamo una nostra vittoria politica. Infrastrutture, strade e decoro sono per noi una stella polare e dovrebbero esserlo anche per l’Amministrazione.

dal Direttivo Unione Comunale PD Bastia Gruppo Consiliare PD Bastia

Ci risuona in testa il titolo del comunicato di risposta del Sindaco e la sua Giunta alla nostra segnalazione su Punto Vaccinale ex Isa: “Anche stavolta l’Amministrazione comunale ha fatto la cosa giusta” che diventa “Neanche stavolta l’Amministrazione ha fatto la cosa giusta, ma almeno ha ammesso di aver sbagliato”. Non vorremmo infierire oltre, ma in questo caso viene troppo facile. Infatti si sa che “chi si loda si imbroda”.