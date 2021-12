Punto vaccinale, Punto tamponi: Il problema sollevato è irrisolto

Punto vaccinale, Punto tamponi: Il problema sollevato poche settimane fa dal PD sull’inadeguatezza del luogo e sulla evidentemente pericolosità stradale è a tutt’oggi irrisolto e grave

Pur essendo spesso additati dall’amministrazione come i soliti polemici e strumentali, capita sempre più spesso di correre dietro ai disagi che l’incapacità amministrativa della Giunta Lungarotti causa ai cittadini di Bastia ed esempio ne è quanto sta accadendo presso il nuovo punto vaccinale: interminabili code di auto di cittadini in attesa di tampone molecolare ingombrano la carreggiata, a tratti coperti anche da curve mettendosi in pericoli e divenendo essi stessi pericolo anche per chi viaggia in quella strada!

Non è una novità, tutt’altro. Infatti sono mesi che il pd ha sollevato problemi organizzativi e di sicurezza ma, al di là della solita sciocca polemicuccia, nessuna risposta è stata data, ne tantomeno è stato posto in essere qualche correttivo a migliorare il servizio e la sicurezza degli utenti.

E come se questo non bastasse, le infermiere del centro tamponi si trovano a camminare sulla strada e nel bel mezzo della carreggiata per cercare di sveltire le pratiche mediche, correndo anche il rischio di essere investite!

Questa situazione non è più tollerabile!

Va assolutamente trovato uno spazio adeguato ed intanto riorganizzato in sicurezza il luogo, per la sicurezza di tutti e per garantire un servizio degno di essere chiamato tale.

Prendiamo inoltre atto che finalmente anche il consigliere regionale Pastorelli della Lega si è accorto del problema e pertanto lo invitiamo ad agire, in quanto forza di governo regionale, con azioni concrete e non giocare a fare opposizione in casa sua.

Direttivo Partito Democratico di Bastia Umbra

Gruppo consiliare PD