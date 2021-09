Movimento cinque Stelle Dopo il vanto bisogna dar prova

Movimento 5 Stelle: “Dopo il vanto bisogna dar prova”

Siamo felici che le misure adottate dal governo Conte 2 e confermate anche dal governo Draghi abbiano permesso l’erogazione di fondi per il comune di Bastia: ora spetta alla nostra amministrazione dimostrare la propria efficienza utilizzandoli al meglio e velocemente.

Manca poco tempo all’arrivo di cifre molto più importanti che vanno spese entro il 2026, non un giorno dopo, altrimenti l’Europa li riprenderà.

dal MoVimento 5 Stelle Bastia Umbra

Il M5S vigilerà affinché i fondi del PNRR siano spesi bene ed in tempi congrui per il bene di tutta la comunità.

Pertanto, consiglio agli assessori di mettersi fin da ora al lavoro per progettare la transizione ecologica ed energetica di Bastia, la transizione digitale e l’inclusione sociale: non c’è tempo per i proclami, ma é giunta l’ora di dimostrare se questa amministrazione è in grado di agire sollecitamente e con competenza.

Un buon inizio sarebbe riconsiderare il progetto delle comunità energetiche che è stato bocciato nel consiglio comunale del 30/12/2020.

Un ordine del giorno che altri comuni umbri hanno approvato, con la sola eccezione di Bastia e Umbertide .

Le comunità energetiche sono una misura di civiltà e di aiuto per i cittadini, soprattutto ora, in vista dei rincari sulle bollette dell’elettricità del 29,8% e del gas naturale del 14,4%.

Anche Bastia potrebbe seguire l’esempio di Magliano Alpi, in provincia di Cuneo, comunità di energia rinnovabile costituita con l’obiettivo di condividere con i cittadini l’energia autoprodotta dal Comune.

Inaugurata nel marzo 2021, è il primo caso in Italia, ma non il solo. Sul territorio nazionale sono diverse le amministrazioni che stanno avviando reti locali per la produzione democratica di energia attraverso l’uso di fonti rinnovabili ponendo al centro ambiente, territorio e cittadinanza attiva.