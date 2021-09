Bastia Umbra ad ottobre il censimento di popolazione e abitazioni 2021

Dal 1° ottobre 2021 prende il via la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che dal 2018 è diventato annuale e non più decennale, e che coinvolge ogni anno solo un campione rappresentativo di famiglie. Sono 2 milioni 472.400 in 4.531 comuni italiani, le famiglie che parteciperanno sull’intero territorio nazionale.

Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale; di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi.

Tutte le risposte alla data del censimento deve fare riferimento al 3 ottobre 2021

Ogni anno le famiglie coinvolte nel Censimento, partecipano ad una delle due rilevazioni campionarie:

– La prima rilevazione (detta “Areale”) inizia il primo ottobre e termina il 18 novembre. Per effettuarla, verrà lasciato un avviso all’accesso principale dell’abitazione o nella cassetta della posta compilato dal rilevatore incaricato dal Comune che effettuerà l’intervista.

– La seconda fase della rilevazione (detta “da Lista”) inizierà il 4 ottobre e terminerà il 23 dicembre. In questo caso verrà inviata una lettera direttamente da Istat alle famiglie selezionate con le informazioni del Censimento e le credenziali di accesso per la compilazione autonoma del questionario on line sul sito Istat.

Partecipare al Censimento è un obbligo di legge.

Le famiglie per l’assistenza alla compilazione possono:

• contattare Numero Verde Istat 800 188 802, attivo dal 1 ottobre al 23 dicembre tutti i giorni, compresi sabato e domenica, dalle ore 9 alle ore 21

• contattare o andare presso uno dei Centri comunali di rilevazione del Comune ai seguenti numeri: 075 8018310- 075 8018319 -075 8018217 -075 8018296

www.istat.it