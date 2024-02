Agriumbria 2024: espansione e innovazione con nuovi spazi espositivi

Agriumbria, il rinomato salone umbro dedicato all’agricoltura, alla zootecnia e all’alimentazione, si appresta ad inaugurare la sua cinquantacinquesima edizione con importanti novità. L’evento, che avrà luogo presso l’Umbriafiere di Bastia Umbra dal 5 al 7 aprile 2024, si presenta con nuovi spazi espositivi, segnando una tappa significativa nella sua storia.

Stefano Ansideri, presidente di Umbriafiere spa, l’ente organizzatore di Agriumbria, sottolinea l’obiettivo primario della fiera: mostrare opportunità e novità agli agricoltori e agli allevatori. In questa edizione, l’espansione gioca un ruolo chiave nell’accoglienza di un numero crescente di aziende partecipanti.

La principale innovazione consiste nella creazione di una nuova area espositiva nella zona nord di Umbriafiere, un ampliamento significativo che contribuirà ad accogliere oltre 50 nuovi espositori. Questo passo avanti, secondo Ansideri, risponde alle richieste di imprenditori desiderosi di partecipare all’evento negli anni precedenti. L’ampliamento non solo ridisegna il layout della fiera ma offre anche la possibilità di ospitare aziende che, in passate edizioni, non potevano partecipare.

L’espansione rappresenta un primo passo verso la modernizzazione e la rifunzionalizzazione del centro fieristico regionale. Con oltre 450 aziende rappresentanti di oltre 2.800 marchi, Agriumbria 2024 promette di offrire ai visitatori un’offerta più ampia e variegata, dando risposta alle esigenze del settore agricolo e zootecnico.

Un aspetto particolarmente significativo dell’edizione 2024 sarà l’area demo e dimostrativa dedicata al comparto della forestazione, una vera novità che evidenzia l’impegno di Agriumbria nel presentare non solo le tradizionali pratiche agricole ma anche le ultime innovazioni nel settore.

In conclusione, Agriumbria 2024 si presenta come un’occasione imperdibile per gli operatori del settore, un punto d’incontro per conoscere le ultime tendenze, scoprire nuove opportunità e consolidare relazioni professionali. La combinazione di nuovi spazi espositivi, varietà di offerte e l’attenzione ai settori emergenti rende questa edizione un punto di riferimento per l’agricoltura e la zootecnia nella regione.