Festa dell’albero 2021, a Costano saranno piantati alcuni alberi

L’associazione BasTiAmo anche quest’anno, in occasione della giornata nazionale dell’albero che si tiene domenica 21 novembre, pianterà alcuni alberi presso il parco della Scuola Musica di Costano. Chiunque voglia unirsi ai festeggiamenti, potrà partecipare e dare una mano a rendere più verde la nostra comunità, consapevoli che ogni albero piantato, ogni nuovo parco, è utile non solo a rendere la nostra città più salubre e vibibile, ma anche per mitigare gli effetti del cambiamento climatico. La festa dell’albero è la festa di tutti! Per chiunque vorrà partecipare all’evento, l’appuntamento è alle ore 15 presso il giardino retrostante la scuola di musica. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito AssociazioneBastiamo.it.