Nuovi investimenti nella pubblica illuminazione a Bastia Umbra

Nuovi investimenti nella pubblica illuminazione. Continua l’attività di ammodernamento ed efficientamento della pubblica illuminazione grazie ad un investimento di 140.000 Euro. È stata assegnata la gara d’appalto per sostituire 240 lampade tra le più energivore, con apparecchi a Led che consentirà un risparmio energetico di circa 100mila Kw annui, oltre ad assicurare una migliore qualità dell’illuminazione pubblica e quindi maggiore sicurezza per i cittadini e gli automobilisti. L’investimento riguarderà le seguenti strade:

– Via Don F. Scialba

– Via Poletti

– Via del Popolo

– Via Bastiola – Via Berlino

– Via Hochberg

– Via Atene

– Via Butine

– Via Tallin

– Parcheggio Centro Sociale San Lorenzo –

– Via Santa Lucia – n. 6 corpi illuminanti,

– Via Don Primo Mazzolari –

– Via delle Nazioni

– Via del Lavoro.

“L’intervento – sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici Stefano Santoni – fa seguito a quello voluto dalla Giunta all’unanimità, di modificare la Direttiva del 22 Settembre eliminando l’accensione posticipata e riducendo lo spegnimento anticipato in particolare nelle aree più a rischio e nelle vie già illuminate a Led. È volontà dell’amministrazione di proseguire con ulteriori e più corposi investimenti nel 2023, in questo particolare momento storico per i costi energetici- afferma l’assessore Santoni- stiamo mettendo in atto una soluzione lungimirante per concretizzare una risposta all’altezza dei problemi”.